Tunisie: Khaled Nouri - 'La Tunisie poursuit la construction d'un système de sécurité moderne et efficace'

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a réaffirmé la volonté de son département de poursuivre la modernisation de l'appareil sécuritaire afin de bâtir un système "moderne et efficace", conciliant performance opérationnelle, respect de l'État de droit et protection des droits de l'Homme.

S'exprimant vendredi à l'École nationale de la Garde nationale de Bir Bouregba, à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes de la 38e promotion des officiers de l'École d'application, de la 13e promotion des officiers recrutés, ayant achevé leur première année de formation, ainsi que de la 76e promotion des sous-officiers, le ministre a indiqué que son département poursuit la modernisation de ses méthodes de travail et le développement de ses approches, conformément à sa vision stratégique de réforme.

Khaled Nouri a souligné que "la sécurité ne peut être garantie durablement que par des agents formés avec rigueur et clairvoyance, dotés de solides connaissances, attachés à une discipline exemplaire, à l'intégrité et profondément imprégnés des valeurs de l'État de droit ainsi que des principes des droits de l'Homme".

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Le ministre a en outre estimé que la combinaison de la compétence opérationnelle et des valeurs humaines constitue le fondement d'une application impartiale de la loi. Selon lui, cette approche est essentielle pour assurer la sécurité des citoyens, protéger leurs biens et renforcer la confiance entre la population et les forces de sécurité.

Ces déclarations interviennent dans le cadre de la politique de modernisation engagée par le ministère de l'Intérieur, qui met l'accent sur le renforcement des capacités des forces de sécurité, l'amélioration de leur formation et la consolidation de la relation de confiance avec les citoyens.