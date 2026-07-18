Tunisie: L'unité spéciale de la Garde nationale a neutralisé plus de 100 terroristes depuis 2011

18 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'unité spéciale de la Garde nationale a neutralisé plus de 100 terroristes depuis 2011, sans compter les opérations menées lors de la bataille de Ben Guerdane en 2016, a indiqué vendredi le porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli.

S'exprimant sur les ondes de Diwan FM, à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes de plusieurs promotions de l'École nationale de la Garde nationale de Bir Bouregba, le responsable a précisé que cette unité a conduit plus de 400 opérations sécuritaires au cours de cette période.

Il a également fait savoir que près de 400 terroristes ont été déférés devant la justice depuis 2011, soulignant que l'unité spéciale de la Garde nationale "continuera de constituer un rempart imprenable pour la Tunisie" dans la lutte contre le terrorisme.

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