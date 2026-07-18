Tunisie: Prison de Messadine - Deux détenus transférés à l'hôpital, les rumeurs d'incendie démenties

18 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Deux détenus de la prison civile de Messadine ont été transférés au Centre hospitalo-universitaire Farhat Hached après avoir été victimes d'un malaise, a indiqué une source informée, démentant les informations faisant état d'un incendie dans l'établissement pénitentiaire.

Selon la même source, les deux détenus ont été conduits à l'hôpital afin d'effectuer les examens médicaux nécessaires. Leur état a nécessité une prise en charge médicale, sans qu'aucun autre incident ne soit signalé.

Les rumeurs évoquant un incendie à la prison civile de Messadine, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont été démenties par plusieurs sources concordantes.

Le chef du service des urgences du CHU Farhat Hached, Zied Mezgar, a également réfuté ces informations, les qualifiant de rumeurs infondées. Dans une vidéo publiée par Amir Mekni, membre du conseil local de la délégation de Sousse Sidi Abdelhamid, il a rassuré les familles de détenus sur la situation.

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