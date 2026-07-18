Tunisie: Trafic de drogue via l'aéroport de Tunis-Carthage - Trois femmes condamnées à de lourdes peines de prison

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné trois femmes à des peines de prison allant de 20 à 30 ans de réclusion, après leur implication dans un réseau spécialisé dans le trafic de stupéfiants via l'aéroport international de Tunis-Carthage.

Selon les éléments du dossier, les prévenues ont été interpellées par les services de sécurité et des douanes de l'aéroport alors qu'elles tentaient d'introduire clandestinement sur le territoire tunisien plus de quatre kilogrammes de cocaïne.

La drogue, soigneusement répartie et dissimulée sous leurs vêtements afin d'échapper aux dispositifs de contrôle et d'inspection, a été découverte lors des opérations de vérification menées par les autorités compétentes.

À l'issue des investigations et de l'instruction judiciaire, les trois accusées ont été poursuivies pour constitution d'une association de malfaiteurs en vue de l'importation et du trafic de stupéfiants. La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a finalement prononcé des peines de réclusion comprises entre 20 et 30 ans.

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Cette affaire s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services sécuritaires et douaniers pour lutter contre les réseaux de trafic de drogue opérant à travers les points de passage frontaliers, notamment les plateformes aéroportuaires.