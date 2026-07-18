Tunisie: Ayoub Hafnaoui remporte le 200 m nage libre au championnat de Floride

18 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le champion olympique et mondial Ayoub Hafnaoui a décroché la première place du 200 m nage libre dans le cadre du championnat d'été de Floride de natation, aux États-Unis, avec un chrono de 1:50.76.

Plusieurs échéances attendent Hafnaoui, au premier rang desquelles les Jeux Méditerranéens, prévus dans la ville italienne de Tarente du 21 août au 3 septembre prochains.

Rappelons que Hafnaoui (23 ans) avait été sacré médaillé d'or du 400 m nage libre aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020+1. Il avait également remporté les médailles d'or du 800 m et du 1500 m nage libre ainsi que l'argent du 400 m nage libre aux Championnats du monde de Fukuoka au Japon en 2023 (bassin de 50 m), en plus de la médaille d'argent du 1500 m nage libre aux Championnats du monde 2021 à Abou Dhabi (bassin de 25 m).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.