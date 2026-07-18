Tunisie: Ayoub Hafnaoui remporte le 200 m nage libre au championnat de Floride

Le champion olympique et mondial Ayoub Hafnaoui a décroché la première place du 200 m nage libre dans le cadre du championnat d'été de Floride de natation, aux États-Unis, avec un chrono de 1:50.76.

Plusieurs échéances attendent Hafnaoui, au premier rang desquelles les Jeux Méditerranéens, prévus dans la ville italienne de Tarente du 21 août au 3 septembre prochains.

Rappelons que Hafnaoui (23 ans) avait été sacré médaillé d'or du 400 m nage libre aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020+1. Il avait également remporté les médailles d'or du 800 m et du 1500 m nage libre ainsi que l'argent du 400 m nage libre aux Championnats du monde de Fukuoka au Japon en 2023 (bassin de 50 m), en plus de la médaille d'argent du 1500 m nage libre aux Championnats du monde 2021 à Abou Dhabi (bassin de 25 m).