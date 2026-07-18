Afrique du Nord: Incendie de forêt à la frontière - Une intervention tuniso-algérienne évite la propagation des flammes vers la Tunisie

18 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Une intervention conjointe des services tunisiens et algériens a permis de maîtriser un incendie de forêt qui s'était déclaré vendredi 17 juillet en territoire algérien, à proximité de la frontière tuniso-algérienne, empêchant ainsi sa propagation vers la Tunisie.

Selon un communiqué de la direction régionale de la Protection civile de Jendouba, les équipes de la Protection civile d'Aïn Draham sont intervenues aux côtés de leurs homologues algériens de Souarakh, avec le concours des services forestiers des deux pays ainsi que des éléments de la Garde-frontière algérienne.

L'incendie, qui s'est déclaré dans la région d'El Mankoura, à Bouch, a été rapidement circonscrit grâce à cette mobilisation coordonnée. Les opérations ont permis de contenir les flammes et d'empêcher leur extension vers les zones limitrophes, notamment en direction du territoire tunisien.

À l'issue de l'intervention, les équipes algériennes sont restées déployées sur les lieux afin d'assurer la surveillance du site et prévenir toute reprise du feu, précise la même source.

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