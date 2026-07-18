Algérie: Kabli Moussa (hommes) et Meroua Guendouzi (dames) sacrés

TLEMCEN — Les athlètes Kabli Moussa (seniors hommes) et Meroua Guendouzi (seniors dames), tous deux de la wilaya d'Alger, ont remporté la 25e édition de la Coupe d'Algérie de Vovinam Viet Vo Dao, réservée aux catégories juniors et seniors (messieurs et dames), clôturée samedi à la salle omnisports Abdellah Benmansour de Tlemcen.

Chez les seniors hommes, Kabli Moussa (Alger) s'est adjugé la première place, devant Halli Hicham (Médéa), deuxième, tandis que Hamzi Mohamed (Tlemcen) a terminé troisième.

Dans la catégorie des seniors dames, Meroua Guendouzi (Alger) a remporté le titre, suivie d'Ilyssia Meklat (Tizi Ouzou), deuxième, et de Bensenoussi Aya (Tlemcen), troisième.

Chez les juniors garçons, Ameziane Mohamed (Tizi Ouzou) a pris la première place, devançant dans l'ordre Triki Zakaria (Alger) et Slimi Mohamed (Oran).

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Dans la catégorie des juniors filles, Benyamina Lamia (Tiaret) a décroché la première place, suivie de Yadi Sakina (Oran) à la deuxième place et de Bourmana Aroua (Relizane) à la troisième.

Cette compétition nationale servira à sélectionner les meilleurs athlètes qui représenteront l'Algérie au prochain Championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vo Dao, a indiqué à l'APS Elias Dine, président de la Ligue de wilaya de cette discipline.

A l'issue de la compétition, la Fédération algérienne de Vovinam Viet Vo Dao a récompensé les lauréats par des médailles, des coupes et des diplômes.

Pour rappel, cette manifestation sportive, organisée par la Fédération algérienne de Vovinam Viet Vo Dao du 16 au 18 juillet 2026, a réuni plus de 300 athlètes, juniors et seniors, représentant 19 wilayas, dans des catégories de poids allant de moins de 50 kg à plus de 90 kg.