Algérie: Le ministère de la Solidarité nationale poursuit la prise en charge psychologique des blessés

18 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme poursuit, samedi, la mise en oeuvre du programme de prise en charge psychologique des blessés de l'incendie de l'établissement de l'enfance assistée de Mohammadia, indique un communiqué du ministère.

"Une équipe pluridisciplinaire supervise l'accompagnement et le suivi permanents des blessés, aussi bien au niveau des centres d'hébergement qu'au niveau des établissements hospitaliers, en coordination permanente avec les staffs médicaux", ajoutant que le suivi psychologique continu "a démontré des indicateurs positifs et une amélioration du degré de stabilité psychologique des blessés, qui ont réagi favorablement aux programmes d'accompagnement mis en place", ajoute la même source.

A cet égard, les psychologues ont adopté "un programme intensif, basé sur l'accompagnement individuel et le suivi quotidien, avec adaptation des méthodes d'intervention en fonction de l'âge et de l'état de santé de chaque blessé, en tenant compte des besoins de chaque catégorie, notamment les personnes aux besoins spécifiques", précise le document.

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Les équipes spécialisées "continuent d'accompagner toutes les victimes et de suivre leur état psychosocial, l'objectif étant d'assurer le parachèvement des étapes de leur rétablissement dans les meilleurs conditions", selon la même source.

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