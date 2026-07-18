Algérie: Installation de la colonne mobile de lutte contre les feux de forêts et les incendies de récoltes agricoles

BENI ABBES — La colonne mobile de lutte contre les feux de forêts, les incendies de récoltes agricoles et les feux dans les oasis a été installée au niveau de l'unité principale de la Protection civile de Béni Abbès, sous la supervision du directeur de wilaya de la Protection civile, le commandant Fadlaoui Abdennebi, a-t-on appris, samedi, auprès de ce corps constitué.

Le chargé de la communication de la Protection civile, Benahmed Djamel, a précisé que la mise en place de cette colonne s'inscrit dans le cadre du renforcement de la préparation opérationnelle et de la capacité d'intervention rapide pour faire face aux feux de forêts, aux incendies de récoltes agricoles et des palmeraies dans la wilaya, notamment dans la région de la Saoura.

Il a indiqué que cette colonne mobile a été dotée, au titre de la présente saison, de camions-citernes d'intervention tout-terrain dédiés à la lutte contre les feux de forêts, de citernes d'approvisionnement en eau, d'un camion de transport de matériel, ainsi que d'une ambulance, d'un autobus pour le transport des agents, d'équipements individuels de lutte contre les incendies et de moyens modernes de radiocommunication assurant une coordination permanente entre les équipes de terrain et le centre de coordination opérationnelle. Ce dispositif permettra des interventions à tout moment et dans les meilleures conditions d'efficacité.

Le même responsable a ajouté que cette colonne est composée d'officiers, de sous-officiers et d'agents qualifiés et spécialement formés à la lutte contre les feux de forêts, les incendies de récoltes agricoles et les feux à l'intérieur des oasis. Les effectifs sont déterminés en fonction du plan de déploiement opérationnel et des besoins sur le terrain.

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Par ailleurs, la Direction de la Protection civile a appelé les citoyens à signaler immédiatement tout départ de feu ou toute émanation de fumée en composant le numéro vert 1021 ou le numéro de secours 14, tout en fournissant des informations précises sur le lieu et la nature du sinistre, afin de permettre aux équipes d'intervenir dans les meilleurs délais et de limiter la propagation des flammes.