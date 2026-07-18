Algérie: L'USM EL Harrach engage trois nouvelles recrues

18 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'USM El Harrach, sociétaire du Groupe Centre-Ouest de la Ligue 2 amateur de football, a annoncé samedi le recrutement de trois nouveaux joueurs, dont le jeune meneur de jeu Ishak Hamlaoui (21 ans), en provenance du Raed Aïn Defla.

Les deux autres recrues sont le latéral gauche Chems-Eddine Madouri (28 ans) et le défenseur central Nidhal Boumezian (29 ans), en provenance de l'AS Khroub et du MO Constantine.

Par ailleurs, deux jeunes joueurs du cru, en l'occurrence Abdelaziz Bouderradji et Mohamed Noui ont été promus en senior, alors que l'attaquant Abdelhadi Rehal a été convié à rempiler pour une autre saison.

L'USMH a été très active sur le marché des transferts au cours des quatre derniers jours, engageant une bonne quinzaine de nouveaux joueurs, susceptibles de l'aider à reconstituer une équipe compétitive.

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En effet, quelques heures seulement après avoir confié les commandes techniques au coach Rachid Terraï, en tant qu'entraîneur en chef de son équipe première, la direction Harrachie a engagé Lazhar Redjimi, qui était son adjoint pendant la saison écoulée sur le banc de l'USM Annaba.

Après quoi, elle a dévoilé l'identité de ses quatre premières recrues pour la nouvelle saison 2026-2027, à savoir : le gardien de but Walid Ouabdi (JSD Jijel), l'attaquant Mohamed Grioua (USM Annaba), le milieu de terrain Ahmed Gagaâ (ES Mostaganem), et le défenseur Abdallah Fettache (MO Béjaïa).

Le lendemain, elle a poursuivi le travail, en annonçant le recrutement de l'attaquant Badr-Eddine Abid, en provenance de l'USM Annaba, des défenseurs centraux Akrem Harouni et Adel Amaouche, en provenance du NRB Telaghma et du Hilal Chelghoum Laïd, ainsi que l'attaquant Hemza Boubekeur, en provenance de l'ASO Chlef, sans oublier le jeune milieu de terrain Bouaziz Kouceïla, qui avait rempilé pour une autre saison, presque au même moment.

Des opérations de recrutement et de renouvellement qui devraient se poursuivre pendant les prochains jours, jusqu'à reconstituer une nouvelle équipe compétitive, capable de jouer les premiers rôles et de viser l'accession en Ligue 1 Mobilis.

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