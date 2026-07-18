Algérie: L'amélioration des conditions de travail dans les organismes publics est le fondement de la qualité des services

TIARET — Le Médiateur de la République, Mohamed Hattab, a affirmé, samedi à Tiaret, que l'amélioration des conditions de travail des agents des institutions et organismes publics constitue le fondement d'une prestation de services publics de qualité au profit des citoyens.

Lors de sa visite dans plusieurs organismes publics de la wilaya afin d'évaluer la qualité des services fournis, M. Hattab a souligné que "l'agent public est le principal acteur de la réussite du service proposé aux usagers. Offrir des conditions de travail dignes et appropriées se répercute positivement sur la qualité des prestations et permet de fournir un service public de haut niveau". Il a ajouté que les efforts doivent se poursuivre dans cette voie, malgré les avancées déjà enregistrées sur le terrain.

A cette occasion, le Médiateur de la République a appelé les responsables des organismes publics à organiser régulièrement des sessions de formation au profit des agents afin d'actualiser leurs connaissances et de les préparer à répondre aux exigences de l'amélioration continue des services, chacun selon les spécificités de son secteur. Il a également insisté sur la nécessité de tirer profit de l'expérience des agents et de les associer à l'élaboration des plans d'amélioration de la performance du service public et de la qualité des prestations offertes aux citoyens.

S'entretenant avec des agents de plusieurs organismes, notamment le centre postal, les agences commerciales d'Algérie Télécom et de l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis, ainsi que de Sonelgaz, au chef-lieu de wilaya, M. Hattab a mis l'accent sur l'importance pour l'agent public d'adopter une culture de l'éthique professionnelle, fondée notamment sur un bon accueil des usagers, ainsi que sur une prise en charge rapide et efficace de leurs demandes. Il a estimé que le respect de ces principes contribue directement au renforcement de la relation de confiance entre l'administration et le citoyen.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, lors de sa visite au centre de proximité de stockage des céréales de la zone d'El-Triche, dans la commune de Oued Lili, le Médiateur de la République a salué les efforts consentis pour répondre aux préoccupations des agriculteurs, notamment à travers la mise à leur disposition d'un nombre important de moissonneuses-batteuses, ainsi que la mise en exploitation de onze centres de proximité de stockage des céréales, d'une capacité globale de 550.000 quintaux. La plupart de ces infrastructures sont implantées dans des zones éloignées, ce qui a contribué à réduire les délais d'attente.

M. Hattab a entamé sa visite dans la wilaya de Tiaret par une inspection du siège de la délégation de wilaya de l'Institution du Médiateur de la République. A cette occasion, il s'est félicité de "l'amélioration du service public proposé aux citoyens" enregistrée au niveau de plusieurs institutions et organismes, estimant que cette évolution est le fruit du respect de plusieurs critères, notamment la numérisation, l'écoute des préoccupations des citoyens et la prise en charge rapide de leurs doléances.