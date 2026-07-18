Afrique: Algérie-Zambie en amical ce dimanche à Blida

ALGER — La sélection nationale féminine de football affrontera son homologue zambienne ce dimanche à 19h00 au stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans le cadre de la dernière ligne droite de sa préparation en prévision de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2026.

Cette rencontre amicale qui sera suivie d'un second test contre le même adversaire le 22 juillet à 18h00 dans la même enceinte sportive, constitue une bonne occasion pour le staff technique national sous la conduite de Farid Benstiti pour peaufiner sa préparation et mettre en place son plan de jeu avant d'aborder la CAN 2026 qui se déroulera du 26 juillet au 16 août.

Le coach national a fait appel à 26 joueuses pour prendre part à la phase finale de la CAN . Les coéquipières de Lina Boussaha avaient bouclé mardi dernier à Oran, la première étape de sa préparation. Elles ont repris ensuite le chemin de l'entrainement le lendemain, au Centre technique de la FAF à Sidi Moussa avec l'ultime étape de préparation.

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Jeudi, les Vertes ont disputé sur l'une des pelouses du centre de Sidi Moussa, un match d'application face au CF Akbou, brillamment remporté sur le large score de (8-1). Cette rencontre a permis au staff technique de procéder à une large revue d'effectif, offrant du temps de jeu à un maximum de joueuses afin d'évaluer leur état de forme et leurs automatismes collectifs.

Par ailleurs, une séance pédagogique a été consacrée à l'arbitrage, animée par Lamine Benaissa, responsable de la formation au sein de la Direction nationale de l'Arbitrage. Destinée aux joueuses et aux membres du staff technique, cette session a permis de présenter les nouvelles dispositions réglementaires qui seront mises en oeuvre lors de la CAN féminine 2026.

La sélection algérienne, qui prendra part pour la 7e fois de son histoire à la phase finale de la CAN, évoluera dans le groupe A, en compagnie du Maroc (pays hôte), du Sénégal et du Kenya.

Lors de la précédente édition, les joueuses du coach national, Farid Benstiti, avaient réalisé une performance historique, en atteignant les quarts de finale, avant de s'incliner devant le Ghana (0-0, aux t.a.b : 2-4).

Les Algériennes avaient validé leur ticket pour la phase finale de la CAN-2026 après leur victoire en aller et retour face au Cameroun (2-1 à Oran et 1-0 à Douala) en octobre 2025.