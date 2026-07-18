Algérie: Près de 20.000 logements distribués depuis 2023

18 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

BOUMERDES — Près de 20.000 logements de différentes formules, dont des aides à l'habitat rural, ont été distribués dans la wilaya de Boumerdes depuis 2023 à ce jour, a-t-on appris, samedi, auprès des services de la wilaya.

Selon les explications présentées au wali de Boumerdes, Fouzia Naâma, à l'issue d'une visite d'inspection de plusieurs projets de développement, la wilaya a bénéficié de plus de 19.500 unités de logements, attribuées progressivement à leurs bénéficiaires.

Ce programme de logements est réparti entre 5.144 logements publics locatifs (LPL), 1.724 logements promotionnels aidés (LPA), 7.895 logements de la formule location-vente (AADL) et 4.726 aides financières à l'habitat rural, selon les mêmes explications.

Par ailleurs, la wilaya a bénéficié, entre 2023 et 2025, de plusieurs programmes de logements actuellement en cours de réalisation, comprenant 2.000 unités LPL, 1.045 LPA ainsi que 692 aides à l'habitat rural.

Selon la même source, près de 3.000 logements devraient être distribués avant la fin de l'année en cours, dont 2.508 LPL, 216 LPA et 250 aides à l'habitat rural.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.