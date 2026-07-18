Algérie: Près de 20.000 logements distribués depuis 2023

BOUMERDES — Près de 20.000 logements de différentes formules, dont des aides à l'habitat rural, ont été distribués dans la wilaya de Boumerdes depuis 2023 à ce jour, a-t-on appris, samedi, auprès des services de la wilaya.

Selon les explications présentées au wali de Boumerdes, Fouzia Naâma, à l'issue d'une visite d'inspection de plusieurs projets de développement, la wilaya a bénéficié de plus de 19.500 unités de logements, attribuées progressivement à leurs bénéficiaires.

Ce programme de logements est réparti entre 5.144 logements publics locatifs (LPL), 1.724 logements promotionnels aidés (LPA), 7.895 logements de la formule location-vente (AADL) et 4.726 aides financières à l'habitat rural, selon les mêmes explications.

Par ailleurs, la wilaya a bénéficié, entre 2023 et 2025, de plusieurs programmes de logements actuellement en cours de réalisation, comprenant 2.000 unités LPL, 1.045 LPA ainsi que 692 aides à l'habitat rural.

Selon la même source, près de 3.000 logements devraient être distribués avant la fin de l'année en cours, dont 2.508 LPL, 216 LPA et 250 aides à l'habitat rural.