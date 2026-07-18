Cote d'Ivoire: Drame au Pk120 sur l'autoroute du Nord - Une traversée piétonne tourne à la tragédie, 4 vies fauchées

Quatre personnes ont perdu la vie dans la soirée du vendredi 17 juillet 2026, sur l'autoroute du Nord, dans le sens Yamoussoukro-Abidjan, au niveau du PK 120.

Selon les premières informations, le drame est survenu lorsqu'une dame venait de descendre d'un car en stationnement sur le bas-côté. En tentant de traverser l'autoroute à pied, elle a été violemment percutée par un pick-up qui roulait à vive allure.

Le choc n'a laissé aucune chance à la piétonne. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Après avoir heurté la victime, le conducteur du pick-up aurait perdu le contrôle de son véhicule. Celui-ci a ensuite percuté de plein fouet le car, toujours à l'arrêt, avant d'effectuer une sortie de route.

Le bilan est lourd : quatre décès au total. La dame et les trois occupants du pick-up n'ont pas survécu à la violence de l'impact.

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Alertés, les sapeurs-pompiers, les équipes du Fonds d'entretien routier (Fer) et les éléments de la gendarmerie nationale se sont déployés en urgence sur les lieux. Ils ont procédé aux constatations d'usage, sécurisé la zone et organisé l'évacuation des victimes.

Ce nouvel accident endeuille une fois de plus les routes ivoiriennes et rappelle une règle essentielle : une autoroute n'est pas un espace destiné à la traversée des piétons.