Cote d'Ivoire: Déguerpissement/Port-Bouët - Les conseillers municipaux au chevet des agents sinistrés de la mairie

Les conseillers municipaux de Port-Bouët ont posé un acte de solidarité en faveur des agents de la mairie affectés par les opérations de déguerpissement menées par le District autonome d'Abidjan au début du mois de juin 2026.

Réunis vendredi 17 juillet 2026 dans la grande salle des mariages de la mairie, en présence du député-maire, Dr Emmou Sylvestre, les élus ont remis des aides financières et des vivres aux collaborateurs touchés par cette situation.

À travers cette initiative, les élus ont voulu traduire en actes leur soutien aux agents confrontés aux conséquences des déguerpissements. S'exprimant au nom des conseillers municipaux, la première adjointe au maire, Mme Loucou Marie-Viviane, a rappelé que Port-Bouët s'est toujours construite autour des valeurs de fraternité et de proximité, conformément à la vision portée par le premier magistrat de la commune.

« Nous formons une famille ici à Port-Bouët. Le malheur ou le bonheur des uns est également celui des autres. C'est pourquoi les conseillers municipaux se sont spontanément cotisés afin d'apporter leur soutien à leurs collaborateurs touchés par ces déguerpissements », a-t-elle déclaré.

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Cette collecte volontaire a permis de réunir plus d'un million de francs CFA. Les fonds mobilisés ont servi à offrir à chacun des agents concernés une enveloppe financière, accompagnée de vivres destinés à soulager les difficultés immédiates engendrées par les déguerpissements.

Au nom des bénéficiaires, le porte-parole des agents, M. N'Gbesso Fulgence, a exprimé sa reconnaissance aux conseillers municipaux pour ce geste de solidarité.

Il a souligné que cette assistance constitue bien plus qu'un appui matériel, en apportant également du réconfort et de l'espoir à des familles durement éprouvées.

Prenant la parole, le député-maire de Port-Bouët, Dr Emmou Sylvestre, a salué l'engagement des conseillers municipaux, tout en renouvelant sa compassion à l'endroit des victimes des opérations de déguerpissement.

Selon lui, la portée de cette action dépasse la valeur de l'aide remise. Elle illustre avant tout la spontanéité et l'esprit de cohésion qui animent les élus de la commune.

Pour le maire, cette mobilisation confirme l'adhésion des conseillers municipaux à la vision d'une « Port-Bouët, commune famille », où la solidarité, l'entraide et le sens du collectif demeurent des valeurs fondamentales au service des populations et des agents municipaux.