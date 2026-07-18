Afrique de l'Ouest: CEDEAO - A Freetown, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement pour une Afrique de l'Ouest plus intégrée

La 96e session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est achevée, vendredi 17 juillet 2026, à Freetown, en Sierra Leone, après deux jours de travaux consacrés aux grands défis de l'organisation sous-régionale. La délégation ivoirienne y a pris une part active, réaffirmant l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur d'une intégration régionale renforcée.

La délégation était conduite par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, accompagnée de membres du gouvernement ivoirien. Ensemble, ils ont participé aux échanges portant sur plusieurs dossiers majeurs destinés à consolider les acquis de la CEDEAO et à renforcer la coopération entre les États membres.

Au cours de cette session, les ministres ont examiné et adopté les principaux points inscrits à l'ordre du jour. Les discussions ont notamment porté sur le renforcement de l'intégration régionale, la consolidation de la paix et de la sécurité, l'amélioration de la gouvernance communautaire, la libre circulation des personnes et des biens, le développement économique, la transformation numérique ainsi que le renforcement des relations entre la CEDEAO et ses partenaires.

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Les travaux se sont conclus par l'adoption du rapport final qui sera soumis à l'appréciation des chefs d'État et de gouvernement lors de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, prévue le dimanche 19 juillet 2026 à Lungi, en Sierra Leone. Cette rencontre au sommet devra examiner les recommandations formulées par les ministres et définir les grandes orientations de l'organisation pour les mois à venir.

Pour la Côte d'Ivoire, cette étape constitue un moment important dans la dynamique de consolidation de la coopération régionale. Le pays entend poursuivre son implication dans les initiatives visant à promouvoir la stabilité politique, la croissance économique, la libre circulation et une meilleure intégration des économies ouest-africaines.

La délégation ivoirienne poursuivra d'ailleurs sa mission aux côtés de la ministre d'État Nialé Kaba à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement, ultime séquence de ces importantes assises communautaires.

À travers sa participation active à ces rencontres, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de contribuer à l'édification d'une Afrique de l'Ouest plus unie, plus résiliente et plus prospère, dans un contexte régional marqué par de nombreux défis sécuritaires, économiques et institutionnels.