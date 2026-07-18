Cote d'Ivoire: Éléphants/Retraite internationale - L'hommage de la Fif à Seri Jean Michaël

Le milieu de terrain ivoirien a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après le Mondial 2026.

C'est officiel ! Seri Jean Michaël ne portera plus le maillot de la sélection nationale. Dans un message posté sur sa page officielle, le milieu de terrain ivoirien a décidé de raccrocher les crampons avec les Éléphants.

Bien qu'attendue, la nouvelle a surpris tout le monde. Informée, la Fédération ivoirienne de football (Fif) a pris acte et n'a pas mis de temps pour réagir et surtout rendre hommage au joueur dont il salue l'immense parcours avec les Pachydermes ivoiriens.

« Tout au long de son parcours en sélection nationale, Jean Michaël Seri a fait preuve d'un engagement, d'un professionnalisme et d'un attachement exemplaires au maillot ivoirien. Son talent, sa vision du jeu et son expérience ont contribué aux performances des Éléphants lors de nombreuses compétitions internationales. La Fif lui exprime sa profonde gratitude pour les services rendus à la Nation, notamment sa contribution à la conquête de la troisième Coupe d'Afrique des Nations de la Côte d'Ivoire, Can 2023, ainsi que pour sa participation à cinq phases finales de la Can et à la Coupe du monde de la Fifa 2026 », indique le communiqué.

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Rappelons que Seri Jean Michaël, âgé de 34 ans, a effectué ses premiers pas en sélection nationale, le 6 septembre 2015, contre la Sierra Leone.

En 11 ans de présence chez les Pachydermes ivoiriens, le milieu de terrain compte 64 sélections pour 3 buts. Il a participé à 5 phases finales de Can (2017, 2019, 2021, 2023 et 2025) et disputé 14 matchs. Il compte une seule participation en Coupe du monde où il n'a disputé qu'un seul match.

Après cette retraite internationale, le natif de Grand-Béréby a décidé désormais de se consacrer à son club. Seri Jean Michaël est depuis 2 saisons à Maribor, en Slovénie.