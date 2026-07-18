Cote d'Ivoire: Présidence de la presse économique et financière - Ahua Kouakou élu à la tête de l'Aipef

L'Association ivoirienne de la presse économique et financière (Aipef) a un nouveau président. Il s'agit d'Ahua Kouakou, journaliste au magazine économique Émergence de Fraternité Matin, élu ce samedi 18 juillet 2026 à l'issue de l'assemblée générale élective tenue à la Maison de la Presse, au Plateau.

Opposé à Irène Bath, journaliste et cheffe du service Économie au quotidien L'Inter, Ahua Kouakou a obtenu 32 voix sur 42 suffrages exprimés, soit 76,19 % des voix, contre 10 voix, soit 23,81 %, pour sa concurrente. L'Aipef comptait, jusqu'à cette élection 56 membres.

Prenant la parole après son élection, le nouveau président a affiché sa volonté de redynamiser l'organisation et de lui redonner toute sa place dans le paysage médiatique ivoirien. « Mon ambition est de remettre l'Aipef sur les rails et d'en faire une association forte, influente et utile à ses membres. Nous voulons créer un véritable cadre d'échanges en rapprochant nos membres des décideurs, des experts et des acteurs majeurs de la vie économique et financière », a-t-il déclaré.

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Pour Ahua Kouakou, la principale richesse de l'association réside dans ses membres. Il entend ainsi s'appuyer sur l'expérience et les compétences des anciens pour développer des actions de formation, de partage d'expériences et de mentorat au profit des journalistes.

Le président élu a également annoncé la mise en place, dès la semaine prochaine, d'un plan d'action qu'il veut « clair et concret ». Il a toutefois insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective pour atteindre les objectifs fixés. « Nous avons les talents, les partenaires et les ressources nécessaires. Tout dépend désormais de notre volonté collective. Je m'engage à transformer cette vision en réalité, avec vous et pour vous », a-t-il affirmé.

Dans un esprit de fair-play, Irène Bath a salué la tenue de l'assemblée générale et remercié les journalistes pour leur présence ainsi que pour leur soutien. Elle a rappelé l'importance de l'Aipef pour les professionnels des médias économiques avant de féliciter le nouveau président. « Si nous sommes réunis, c'est parce que cette association compte pour nous. Je tiens à féliciter tous les membres pour leur engagement. Malgré les changements intervenus au sein de sa direction, l'association continue d'exister et de poursuivre sa mission », a-t-elle souligné.

La cérémonie élective a été précédée d'une séance d'ouverture marquée par plusieurs interventions. Représentant le parrain de la rencontre, le directeur général de l'Autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires (Arsn), le professeur Koua Antonin a salué la mobilisation des membres de l'association.

Il a mis en exergue la contribution de la presse économique et financière au développement du pays, estimant qu'elle joue un rôle majeur dans la compréhension des enjeux économiques et le renforcement de la confiance des investisseurs.

Selon lui, le thème de cette rencontre met en lumière l'importance de cette spécialité journalistique dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Il a également réaffirmé la disponibilité de l'Arsn à collaborer avec les médias afin de favoriser une meilleure compréhension des questions liées à la sûreté et au développement technologique.

Emeline Amangoua, présidente du comité d'organisation et présidente de la Plateforme Médias Uemoa, a réitéré l'engagement de son organisation en faveur d'une presse économique professionnelle et crédible. Elle a notamment rappelé les actions menées en matière de formation, de renforcement des capacités et de promotion de l'excellence journalistique. Elle a aussi plaidé pour un renforcement de la coopération entre les acteurs des médias économiques afin de développer des projets d'envergure au profit de l'espace Uemoa.

Pour sa part, Jean-Eric Adingra, président intérimaire de l'Aipef, a estimé que cette assemblée générale constitue une étape importante dans la relance de l'association, après plusieurs années marquées par des difficultés, notamment liées à l'obtention de son agrément.

Il a toutefois relevé que l'organisation a su préserver son dynamisme grâce à plusieurs partenariats et à l'organisation de formations de haut niveau avec des institutions nationales et internationales. « Aujourd'hui, l'association entend reprendre toute sa place dans le paysage médiatique en promouvant une information économique rigoureuse et de qualité », a-t-il indiqué, avant de réaffirmer l'ambition de faire de l'Aipef une référence de la presse économique et financière en Côte d'Ivoire.