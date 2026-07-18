Cote d'Ivoire: Obsèques de l'ancien DDR de Fraternité Matin - L'ultime voyage de Moussa Touré

Décédé le 15 juillet 2026, à l'hôpital général de Koumassi, à la suite d'un malaise, Moussa Touré, ancien Directeur du développement des rédactions (Ddr) du groupe de presse Fraternité Matin, a été inhumé, le 17 juillet 2026, au cimetière d'Abobo-Biabou. Et ce, après la prière de 13 heures, à la mosquée du Chu de Treichville.

Parents, amis, connaissances et ex-collègues du regretté disparu se sont déplacés à la morgue de Treichville pour la levée du corps. Ces derniers étaient présents pour cet ultime hommage à celui qui a consacré une grande partie de sa vie professionnelle non seulement aux informations générales, mais aussi à l'environnement et au développement local, des domaines dans lesquels, il s'était spécialisé.

L'ancien ministre de la Communication, Auguste Miremont ; le directeur général adjoint de Fraternité Matin, Adama Koné ; la rédactrice en chef de Fraternité Matin, Germaine Boni, et des anciens collègues du défunt ont effectué le déplacement. Des amis et membres de la communauté musulmane ont également effectué le déplacement pour témoigner leur solidarité à la famille éplorée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des confrères ont salué sa mémoire, rappelant les valeurs de professionnalisme, de discrétion et de rigueur qui caractérisaient cet homme épris du journalisme.

A la retraite depuis 2018, ce journaliste passionné a continué de mettre sa longue expérience au service de la nouvelle génération de journalistes.

Signalons que conformément à l'islam, des prières et invocations ont été formulées pour le repos de son âme. La cérémonie du 7e jour aura lieu, ce dimanche matin, à l'avenue 22, à Treichville.