Cote d'Ivoire: Sport et tourisme - Le Summer Tour de l'OM met la Côte d'Ivoire sous les projecteurs internationaux

L'Olympique de Marseille (OM), club emblématique de la Ligue 1 française, a effectué une escale remarquée en Côte d'Ivoire dans le cadre de son Summer Tour 2026, organisé du 15 au 18 juillet. Bien plus qu'une simple tournée de préparation d'avant-saison, ce séjour s'inscrit dans le partenariat entre « Sublime Côte d'Ivoire » et le club phocéen, avec pour ambition d'allier sport, tourisme, culture et coopération.

Pendant quatre jours, les joueurs et le staff marseillais ont multiplié les activités sur le sol ivoirien.

Au programme figuraient des visites de sites touristiques, des rencontres avec les jeunes, des actions sociales ainsi que des échanges destinés à renforcer les liens entre le club français et la Côte d'Ivoire.

La tournée a également été marquée par un match de gala opposant la Team Côte d'Ivoire à la Team Marseille, remporté par la sélection ivoirienne sur le score de 3 buts à 1. Une rencontre conviviale qui a permis aux supporters de communier avec les anciennes gloires et les personnalités invitées à l'événement.

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Le moment fort de ce Summer Tour est intervenu le vendredi 17 juillet 2026 avec le match de prestige entre l'Olympique de Marseille et Yamoussoukro FC au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau. Devant un public nombreux et enthousiaste, les Olympiens se sont imposés sur le score de 3 buts à 0, dans une ambiance festive rehaussée par la présence du ministre des Sports, Adjé Silas Metch, ainsi que de nombreuses personnalités.

Au-delà de l'aspect sportif, cette tournée illustre la stratégie des autorités ivoiriennes visant à faire du sport un puissant vecteur de promotion touristique, de rayonnement international et de développement économique. En accueillant un club de la dimension de l'Olympique de Marseille, la Côte d'Ivoire met en avant son savoir-faire organisationnel et la qualité de ses infrastructures sportives.

Forte du succès de grandes compétitions continentales et internationales organisées ces dernières années, la destination ivoirienne poursuit ainsi son positionnement comme une terre d'accueil des grands rendez-vous sportifs. Le Summer Tour 2026 de l'OM vient renforcer cette dynamique en offrant une vitrine internationale au pays, tout en consolidant les liens entre le football, le tourisme et la jeunesse.