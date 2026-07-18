L'Assemblée nationale du Sénégal va lancer à partir de ce mercredi 22 juillet des auditions publiques sur la participation du Sénégal à la Coupe du monde 2026. Une campagne marquée par une élimination en 16emesde la finale de la Coupe du monde. Cette initiative des députés tendra à faire la lumière sur la gestion de cette compétition mondiale.

Après les multiples voix demandant l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), l'Assemblée nationale a décidé d'intervenir dans le dossier de la participation du Sénégal à la Coupe du Monde 2026. Une campagne marquée par une élimination en 16e de finale mais aussi par un flot de révélations sur les conditions de préparation de l'équipe du Sénégal, gestion de la campagne et sur l'éviction du sélectionneur national.

L'Assemblée nationale va organiser à partir de mercredi 22 juillet lancer des auditions publiques concernant la Coupe du monde. Dans un communiqué signé par le président de la Commission, El Hadji Gueye, elle indique que cette mission consiste à recueillir des informations « complètes, objectives et documentées » sur les conditions de préparation des Lions, la composition de la délégation officielle, la gestion administrative, financière et logistique, ainsi que la gouvernance et la chaîne décisionnelle ayant encadré la participation sénégalaise.

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" La Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l'Assemblée nationale informe l'opinion publique qu'elle a décidé d'organiser des auditions publiques consacrées aux conditions de préparation, d'organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du Monde de la FIFA 2026' annonce -t-elle. Elle souligne que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mission de contrôle de l'action publique confiée au Parlement et dans une « démarche d'évaluation et de redevabilité ».Les auditions porteront notamment sur les conditions de préparation, la composition de la délégation officielle, la gestion administrative, financière et logistique de la participation, la gouvernance et la chaîne décisionnelle.

Elles concerneront toutes les autorités publiques compétentes, les dirigeants de la FSF, les membres de l'encadrement technique et administratif, structure ou toute personne jugée utile d'être entendue.

En somme, ces auditions, précise l'institution parlementaire, devraient également aider à « tirer tous les enseignements de la participation du Sénégal à cette campagne du Mondial 2026 et à formuler les recommandations de nature à renforcer la préparation et la participation du Sénégal aux prochaines compétitions internationales'», ajoute-elle.