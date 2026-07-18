Sénégal: Crise frontalière de Bulock - Dakar mise sur la diplomatie sans céder sur sa souveraineté territoriale

Le Gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a officiellement réagi au communiqué publié par les autorités gambiennes à la suite de l'incident survenu le jeudi 16 juillet 2026 dans la zone frontalière de Bulock. Dans une déclaration rendue publique, Dakar réaffirme son attachement aux relations historiques avec la Gambie, tout en rappelant son engagement à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Le ministère des Affaires étrangères souligne que le Sénégal demeure profondément attaché aux liens de fraternité, de bon voisinage et de coopération stratégique qui unissent les deux pays. Ces relations, qualifiées d'acquis précieux, doivent, selon les autorités sénégalaises, être préservées et consolidées dans l'intérêt des deux peuples.

Toutefois, dans la déclaration, Dakar rappelle que la zone de Bulock fait l'objet de discussions entre les autorités compétentes des deux États depuis plusieurs années. Le Sénégal affirme avoir régulièrement signalé à la partie gambienne des empiètements sur son territoire, notamment des installations et des activités jugées incompatibles avec une gestion concertée de la frontière commune. Malgré des échanges diplomatiques soutenus et des négociations engagées de longue date, aucun accord définitif n'a encore permis de régler les questions frontalières en suspens.

Pour le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, l'incident du jeudi 16 juillet doit être interprété à la lumière de ce contexte. Dakar insiste sur le fait qu'il ne traduit aucune volonté de porter atteinte à la souveraineté de la Gambie ni de compromettre les excellentes relations bilatérales. Il reflète plutôt la nécessité d'apporter une réponse durable aux difficultés persistantes liées à la gestion de la frontière.

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Le Gouvernement sénégalais réaffirme ainsi son choix d'un règlement exclusivement pacifique, fondé sur le dialogue, la concertation et les mécanismes bilatéraux existants. Tout en renouvelant son respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Gambie, il appelle au respect des mêmes principes à l'égard du Sénégal.

Les autorités compétentes des deux pays sont invitées à poursuivre les concertations afin de parvenir rapidement à des solutions consensuelles. Dakar exhorte enfin les différentes parties à éviter toute déclaration susceptible d'alimenter les tensions, privilégiant la responsabilité, la sérénité et la diplomatie pour préserver les relations entre les deux États.

Un incident né de la démolition par des éléments des Forces Armées sénégalaises d'une partie du mur de clôture du camp des Forces Armées gambiennes, situé à Bulock, village frontalier entre le Sénégal et la Gambie, suscite une nouvelle tension entre les deux pays. Cette affaire, survenue le jeudi 16 juillet 2026, remet au goût du jour les nombreux différends éclatés ou latents sur les tracés des frontières, hérités de la colonisation, entre des pays africains.