Sénégal: Nouvelle solution électronique de gestion du timbre fiscal - La DGID active son SenTimbre

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) « informe les usagers du déploiement d'une nouvelle solution de gestion électronique du timbre fiscal, dénommée SenTimbre. Plus sécurisée, adaptée aux exigences actuelles de célérité et intégralement administrée par la DGID, SenTimbre est désormais l'unique application d'acquisition de quittance et de consommation de timbre en vigueur au Sénégal », lit-on dans le document.

La note est claire : à partir du « 20 juillet 2026 : Seuls les timbres générés à partir de SenTimbre seront reconnus sur l'ensemble du territoire national ». Toutefois, « du 20 juillet au 15 août 2026 : Les détenteurs de timbres ou quittances physiques achetés avant le 20 juillet et non encore utilisés sont invités à se rapprocher du Centre des Services fiscaux (CSF) le plus proche pour obtenir un timbre de substitution », précise la même source.

La DGID rassure les usagers quant à la viabilité et le gain de temps que procure cette nouvelle plateforme digitale. « Avec SenTimbre, plus besoin de vous déplacer. Achetez votre timbre ou votre quittance en toute sécurité, où que vous soyez et 24h/24, directement depuis votre smartphone ou tablette en 5 étapes », conseille la DGID qui décline ces 5 étapes à suivre pour y arriver. Il s'agit d'abord de télécharger l'application SenTimbre sur l'App Store ou le Play Store ; ensuite de créer son compte en renseignant ses coordonnées ; puis de sélectionner le type de timbre ou de quittance dont vous avez besoin.

Et en quatrième lieu, il est indiqué de payer en ligne et recevoir instantanément son timbre doté d'un QR Code unique et d'un Code court. En fin, une fois ces étapes validées, l'usager présente directement le timbre généré (doté d'un QR Code unique et d'un Code court), sans besoin de l'imprimer, au service destinataire pour finaliser ses démarches administratives.

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En outre, la DGID renseigne que l'usager a également la possibilité d'acheter son timbre via l'application Max IT, à travers le service « FAY SAMA IMPOT ».