Sénégal: Diourbel /Campagne de sensibilisation sur la CRSE - Vers la mise en place de relais pour satisfaire les consommateurs

La région de Diourbel a abrité une rencontre d'changes sur la 3 -ème étape de la campagne nationale de communication sur la régularisation du secteur de l'Energie. Les acteurs locaux ont profité de cette rencontre pour demander l'ouverture d'une antenne régionale pour pouvoir régler les différends entre consommateurs et les operateurs dans les secteurs de compétence de la CRSE. Des conventions de partenariat seront signées pour rapprocher les usagers de cette commission.

La région de Diourbel est la 8 étape de la campagne nationale de communication sur la commission de régulation du secteur de l'Energie. Monsieur Ibrahima Niasse le Président de la commission de régulation du secteur de l'Energie explique « on est aujourd'hui à Diourbel pour expliquer aux populations ,aux autorités locales et administratives le rôle et la mission de la commission nationale de régularisation du secteur de l'Energie c'est-à-dire de voire qu'est que la commission peut apporter aux usagers ,aux consommateurs de l'Energie a savoir l'électricité ,les hydrocarbures pour voir s'ils ont réclamations des plaintes à faire ,de voire quelle est la procédure qui s'y ait . Il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées lors des discussions dans ce sens en terme de procédures relatives aux plaintes et réclamations pour les usagers de l'électricité mais aussi pour les usagers du gaz butane.

Cette commission qui régule 3 secteurs :électricité Gaz et les hydrocarbures joue à l'équilibre entre les différents acteurs que sont l'état ,les opérateurs et les consommateurs pour que le service de l'Energie soit un service de qualité en matière de fourniture et d'accessibilité des prix .Si les consommateurs font des réclamations sur la qualité de la fourniture d'électricité pour avoir des compteurs sur des factures vis-à-vis de la Senelec ,on prend le relai pour les assister.

La question de la disponibilité du gaz butane à quelques jours du grand Magal a été évoquée .Les acteurs locaux ont également demande la décentration de la commission pour permettre aux usagers de régler les différents notes entre les usagers et les opérateurs. Sur ce point Monsieur Niass déclare que cela se fera de manière .

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Ce qu'on a retenu, c'est de se baser sur des partenariats qu'on a signe des conventions de partenariats avec des entités qui sont au niveau de la région. Il s'agit de la Direction du commerce intérieur ,la direction des mines et de l'Energie et l'AEME agence pour l'économie et la maitrise de l'Energie qui vont constituer des relais pour la commission de régulation du secteur de l'Energie en ce qui concerne les plaintes et les réclamations pour qu'on puisse les traiter avec diligence. En ce qui concerne le manque de gaz butane, Monsieur Niass « dans notre rôle de veille et contrôle des operateurs ,on va prêter une oreille attentive à cela surtout à l'approche du magal de Touba.

Il ya un suivi que se fait de façon quotidien sur les disponibilités de stocks des produits pétroliers y compris le gaz butane .Dans les prochains jours, prochaines semaines on veiller particulièrement a ce que l'approvisionnement en gaz butane au niveau de la région de Diourbel à l'approche du Magal puisse être assuré. Une caravane de sensibilisation des populations dans la grandes artères de Diourbel sur la Crse clôture ce samedi la campagne nationale de communication sur la régularisation du secteur de l'Energie