Sénégal: DER/FJ - Abdoulaye Niane poursuit l'oeuvre de Dr Aïssatou Mbodj 46,98 milliards FCFA investis dans le financement de l'entrepreneuriat

La Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a tourné une nouvelle page de son histoire, vendredi 17 juillet 2026, avec la cérémonie officielle de passation de service entre la déléguée générale sortante, Dr Aïssatou Mbodj, et son successeur, M. Abdoulaye Niane. La cérémonie, tenue au siège de l'institution au PointE.

Dans une allocution empreinte d'émotion et de reconnaissance, Dr Aïssatou Mbodj est revenue sur les deux années passées à la tête de l'institution depuis sa nomination le 4 juin 2024. Elle a dressé un bilan qu'elle a qualifié de collectif, mettant en avant les nombreuses réalisations accomplies au profit des femmes, des jeunes et des territoires.

Sous son magistère, la DER/FJ a investi près de 46,98 milliards de francs CFA dans le financement de l'entrepreneuriat, accompagné plus de 54 000 femmes et jeunes, accordé plus de 107 000 crédits sur l'ensemble du territoire national et renforcé l'accompagnement non financier à travers des formations, du coaching et de l'assistance technique.

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Parmi les initiatives majeures figurent également le renforcement du maillage territorial avec une présence dans les 46 départements du Sénégal, le développement de plusieurs programmes structurants tels que les fermes intégrées, les coopératives agricoles communautaires, les fonds dédiés aux femmes, aux Sénégalais de la diaspora ainsi que des mécanismes spécifiques d'appui aux personnes vivant avec un handicap et aux jeunes entrepreneurs.

La déléguée générale sortante a également évoqué avec satisfaction les avancées enregistrées dans le dossier du futur siège de la DER/FJ. À son arrivée, le chantier n'était exécuté qu'à 16 %. Grâce aux efforts entrepris pour lever les blocages administratifs et juridiques, le projet a pu être relancé, ouvrant ainsi la voie à son achèvement prochain.

Dr Aïssatou Mbodj a surtout tenu à rendre un vibrant hommage à ses collaborateurs. Elle a rappelé qu'à sa prise de fonction, elle avait choisi de maintenir l'ensemble du personnel en place, privilégiant la confiance envers des équipes dont elle a salué le professionnalisme, les compétences et le sens du service public. « Je l'ai trouvé sur place. Je le laisse en place. J'y ai trouvé des compétences. Je n'y ai jamais ajouté que de la confiance », a-t-elle déclaré, insistant sur le rôle déterminant des agents dans les performances de l'institution.

Recevant le témoin, le nouveau délégué général, Abdoulaye Niane, universitaire reconnu et haut fonctionnaire au parcours riche entre l'administration, l'enseignement supérieur et le secteur bancaire, a salué le travail accompli par son prédécesseur. Il a rendu hommage au chemin parcouru par la DER/FJ depuis sa création et aux résultats obtenus sous la direction de Dr Aïssatou Mbodj.

Se présentant comme un homme de défis et d'engagement, Abdoulaye Niane a affirmé sa volonté de poursuivre et d'amplifier les missions de la DER/FJ dans le respect des orientations fixées par les plus hautes autorités de l'État. Fort de son expérience dans l'administration publique, le monde universitaire et le financement du développement, il entend consolider les acquis de l'institution, renforcer la mobilisation des ressources financières, développer davantage les partenariats avec les banques et offrir de nouvelles opportunités aux femmes et aux jeunes entrepreneurs.

Cette passation de service marque ainsi une transition placée sous le signe de la continuité et de l'ambition.