Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 juillet 2026

revue de presse

Le sommet de la Cédéao s’ouvre à Freetown avec la promesse de redéfinir les rôles de l’organisation

Une douzaine de chefs d'État et de gouvernement de pays de la Cédéao se retrouvent dimanche 19 juillet pour le sommet de l’organe ouest-africain à Lungi, près de Freetown en Sierra Leone. Le président de la Commission devrait être bientôt désigné, le général Birame Diop, ex-ministre sénégalais de la Défense, étant le favori.

Après une semaine de réunions préparatoires, la Cédéao devrait prendre des décisions politiques, notamment sur la sécurité régionale, la gouvernance démocratique, et l’intégration économique. [Source RFI]

Kenya : La présidence victime d’une cyberattaque, Nairobi confirme un incident

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Le site internet de la présidence kényane a été hacké, les pirates informatiques ayant procédé à une demande de rançon samedi, ont indiqué plusieurs médias kényans, Nairobi reconnaissant de son côté un « incident » l'ayant forcé à fermer temporairement ce site. Plusieurs ministères kényans avaient déjà été victimes d'attaques informatiques en novembre dernier.

Selon plusieurs médias kényans, des messages critiques adressés au chef de l'État William Ruto sont apparus samedi sur la page de garde du site de la présidence, assortis d'une demande de rançon de 5 bitcoins (environ 280.000 euros), les pirates menaçant de diffuser des informations non précisées si leurs exigences n'étaient pas satisfaites.

« Par mesure de précaution, l'accès au site web de la présidence a été temporairement restreint afin de faciliter les opérations de confinement, d'analyse forensique et de restauration », a indiqué dans un communiqué le ministre de l'Information William Kabogo Gitau, qui a évoqué la « détection d'un incident », sans toutefois mentionner d'acte de piraterie informatique. Un message d'erreur apparaît désormais lors de la consultation du site, a constaté l'AFP. [Source LSI Africa]

Mali : L'armée attaquée une nouvelle fois par les séparatistes touaregs

Un convoi de l'armée malienne quittant la ville stratégique d'Anefis, dans le nord du pays, a été attaqué samedi matin par des séparatistes touaregs, ont indiqué des responsables militaires et des responsables de la sécurité.

Des combattants du mouvement séparatiste touareg FLA et du groupe djihadiste JNIM, lié à Al-Qaïda, s'étaient temporairement emparés de la ville le 4 juillet, lors de la dernière d'une série d'attaques coordonnées dans le pays.

"Notre convoi, qui quittait Anefis pour se rendre à Gao, a été attaqué ce matin près de Tabankort. Les combats se poursuivent. Il s'agit d'une embuscade", a déclaré à l'AFP une source militaire basée à Gao. [Source Africanews]

Tripoli accueille la 29e assemblée de l’AIDSMO

Ouvrant la 29e Assemblée générale de AIDSMO, le chef du gouvernement libyen a affirmé que son exécutif poursuivait ses efforts pour développer le secteur industriel national, améliorer le climat des investissements, réactiver les zones industrielles et mieux valoriser les ressources minières du pays.

Le Premier ministre du Gouvernement d’unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, a inauguré jeudi à Tripoli la 29e Assemblée générale de l’Organisation arabe pour le développement industriel, la normalisation et l’exploitation minière (AIDSMO), réunissant des ministres et des délégations de 21 pays arabes à l’initiative du ministère libyen de l’Industrie et des Minéraux. La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général de l’organisation, Adel Al-Saqr, ainsi que de plusieurs responsables gouvernementaux des États membres. [Source Apanews]

Festival d’Avignon 2026 : L’Afrique, une présence discrète mais très politique

Le coréen est la langue invitée du 80e Festival d’Avignon, organisé du 4 au 25 juillet 2026 sous la direction de Tiago Rodrigues.

L’Afrique traverse pourtant la programmation de bout en bout, de l’Égypte d’Ahmed El Attar au Burkina Faso d’Étienne Minoungou, en passant par les dramaturgies de RDC, d’Algérie, du Togo, du Sénégal et du Burundi portées par le cycle de lectures de RFI.

Moins affichée comme thème central, elle s’impose comme un territoire de mémoire et de circulation artistique. [Source Afrik.com]

Guerre commerciale avec Washington : Pékin se tourne vers l’Afrique, les exportations chinoises bondissent de 26%

La valeur des échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique a atteint 203,54 milliards de dollars au premier semestre 2026, enregistrant une progression de 24 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette dynamique, portée par une hausse simultanée des exportations et des importations, confirme l’intensification des liens économiques bilatéraux dans un contexte mondial troublé par les tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Cette croissance spectaculaire est tirée par deux moteurs distincts. D’une part, les exportations chinoises vers le continent ont bondi de 26,2 % pour s’établir à 130,01 milliards de dollars. D’autre part, les importations chinoises en provenance d’Afrique ont cru de 20,3 %, atteignant 73,53 milliards de dollars. Cette double progression n’en est pas moins paradoxale, puisqu’elle a creusé le déficit commercial africain, qui s’élève désormais à 56,48 milliards de dollars, un niveau historiquement élevé qui interroge sur la pérennité de ce modèle d’échanges. [Source Africapresse]

Le Cap-Vert mise sur sa visibilité en Coupe du monde pour développer son tourisme en plein essor

En vingt ans, l’archipel, situé au large du Sénégal, a multiplié par près de dix son nombre de visiteurs. Après le parcours historique de son équipe de football au Mondial, les autorités veulent organiser ce secteur, « moteur » de son économie.

Pendant longtemps, ces dix îles perdues au large du Sénégal ont vécu loin des regards. Encore méconnu il y a une vingtaine d’années, le Cap-Vert s’est peu à peu fait une place sur la carte mondiale du tourisme, jusqu’à devenir l’une des destinations les plus prometteuses d’Afrique, notamment auprès des vacanciers britanniques, allemands ou français. Un attrait décuplé par l’étonnant parcours des footballeurs cap-verdiens à la Coupe du monde. [Source Le Monde Afrique]

Congo-Egypte : La coopération se développe dans divers domaines

En séjour de travail au Caire, le secrétaire général du ministère congolais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guy Itoua, a salué le rôle de l’Egypte sur le continent africain et les relations étroites avec le Congo fondées sur l’amitié, la coopération qui connaît un développement continu dans divers domaines, notamment aux niveaux politique et diplomatique.

Le diplomate congolais qui séjournait dans la nouvelle capitale de l’Egypte a indiqué que Brazzaville et le Caire souhaitent intensifier leurs consultations et multiplier les visites officielles, reflétant leur vision commune des questions africaines et leur engagement à renforcer la sécurité, la stabilité et le développement du continent, tout en soutenant la coopération bilatérale et en élargissant les perspectives de partenariat dans divers secteurs. [Source Les Depeches de Brazzaville]

Bénin-Banque mondiale : Un partenariat de 2,6 milliards $

Le Bénin et la Banque mondiale changent d’échelle dans leur coopération. Les deux partenaires ont lancé vendredi à Cotonou un cadre de partenariat de 2,6 milliards de dollars (environ 1 446 milliards de FCFA) couvrant la période 2027-2036, avec une ambition claire : faire de la création d’emplois le principal moteur de la prochaine décennie de croissance. Adopté le 16 juin à Washington, il s’agit du premier partenariat décennal conclu entre le pays et l’institution de Bretton Woods.

Le lancement de ce nouveau cadre stratégique a été marqué par la signature de 320 millions de dollars de nouveaux financements. Une enveloppe de 150 millions de dollars est destinée à la première phase du barrage hydroélectrique de Dogo-Bis, tandis que 170 millions de dollars financeront un programme consacré à la nutrition infantile, combinant investissements dans les infrastructures et renforcement du capital humain. [Source Fineco]

‎JOJ Dakar 2026 : Les infrastructures dédiées affichent un taux d’exécution de 92% (ministère) ‎

Les infrastructures dédiées aux Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 affichent un taux d’exécution de 92 %, rapporte le Ministère de la Jeunesse et des sports sur ses plateformes numériques.

‎”À trois mois du lancement officiel des JOJ Dakar 2026, les infrastructures dédiées affichent un taux d’exécution de 92 %, illustrant la dynamique soutenue des travaux engagés”, écrit la tutelle, rendant compt d’une visite de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, vendredi, sur les différents sites devant accueillir cet événement historique.

Selon le département ministériel, cette visite des chantiers entre dans le cadre du suivi des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026. [Source Agence de Presse Sénégalaise]