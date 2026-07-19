Tunisie: Enfidha - Un adolescent de 18 ans retrouvé mort à son domicile

Un adolescent né en 2008 est décédé à la suite d'un incident de pendaison survenu à son domicile dans la localité de Frada, relevant de la délégation d'Enfidha, dans le gouvernorat de Sousse.
L'information a été confirmée par Karim Yazidi, membre du conseil local d'Enfidha, lors d'une intervention sur la radio Jawhara FM. La victime a été transportée à l'hôpital local d'Enfidha, où son décès a été constaté.
Les circonstances exactes du drame restent à déterminer. Une enquête a été ouverte afin d'établir les causes et les circonstances de cet incident.