Les athlètes tunisiens totalisent déjà 21 médailles : 8 en or, 8 en argent et 5 en bronze, à l'issue de la séance matinale de la deuxième journée des Championnats d'Afrique du Nord d'athlétisme U18 et U20, organisés au complexe sportif international d'Aïn Draham.

Les médailles d'or ont été remportées par Abderrahmane Hannachi (400 m haies garçons U20), Yassine Sassi (saut en longueur garçons U20), Islam Chokri (1500 m filles U20), Fatma Ezzahra Jarboui (saut en hauteur filles U18), Amani Lachhab (3000 m filles U20), Mariem Bouzidi (lancer du marteau filles U18), Tasnim Ben Ali (200 m filles U18) et Ranim Bachraoui (100 m filles U18).

Les médailles d'argent sont revenues à Mohamed Aziz Cheniter (400 m haies garçons U20), Mohamed Khalil Ftouhi (saut en longueur garçons U20), Islam Ouni (1500 m, filles U20), Ritej Haddadi (saut en hauteur filles U18), Seifeddine Chouikhi (lancer du disque garçons U18), Faten Khadhraoui (3000 m filles U20), Amine Ouelhazi (200 m garçons U20) et Zeineb Jarboui (100 m filles U18).

Les médailles de bronze ont été décrochées par Diaeddine Barhoumi (lancer du disque garçons U18), Mariem Meddeb (saut en longueur filles U18), Rayane Elmi (200 m garçons U20), Youssef Taïbi (200 m garçons U18) et Yosri Hdidher (100 m haies garçons U18).

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La compétition, ouverte vendredi et qui s'achève ce samedi soir, réunit 238 athlètes représentant cinq pays : la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte, la Libye et la Mauritanie.

La Tunisie est représentée par 85 athlètes, dont 47 garçons et 38 filles.