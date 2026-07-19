Tunisie: Académies militaires - Clôture des candidatures ce dimanche 19 juillet

Les candidats souhaitant intégrer les académies militaires tunisiennes ont jusqu'à ce dimanche 19 juillet 2026 pour déposer leur dossier de candidature.

Le recrutement est ouvert à toutes les filières du baccalauréat. L'accès aux académies militaires ne se limite plus aux seules sections scientifiques, à la faveur de l'introduction de nouveaux parcours destinés aux titulaires des baccalauréats Lettres, Sport et Sciences de l'informatique. Ces formations conduisent à une licence et à un master en sciences militaires, comptabilité et finance, ainsi qu'en sciences juridiques. La première promotion dans ces nouvelles spécialités a été recrutée l'an dernier.

Pour être éligibles, les candidats doivent être de nationalité tunisienne, célibataires, âgés de 18 à 23 ans au 31 décembre 2026, avoir réussi la session principale du baccalauréat avec une moyenne minimale de 10/20 et obtenu au moins 12/20 en éducation physique. Ils doivent également satisfaire aux critères de taille minimale fixés à 1,60 m pour les filles et 1,67 m pour les garçons, ainsi qu'aux conditions spécifiques publiées sur le site du ministère de la Défense nationale.

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Le tri des dossiers sera effectué le 19 juillet. Les épreuves de sélection débuteront le 3 août et se dérouleront sur trois jours dans quatre centres de recrutement situés à Tunis, Sousse, Béja et Gabès. Elles comprendront des tests psychologiques, des examens médicaux et des épreuves sportives, avant l'orientation des candidats admis vers les spécialités qu'ils auront choisies lors de leur inscription.