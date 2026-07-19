Afrique du Nord: Tournoi féminin U17 - La Tunisie bat la Libye 11-0

La sélection tunisienne féminine des moins de 17 ans a battu samedi son homologue libyenne sur le large score de 11 buts à 0, en match comptant pour le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), organisé en Tunisie du 18 au 22 juillet.

Le Maroc et le Botswana ont pour leur part fait match nul 1-1.

Lundi, les tunisiennes seront opposées à la sélection du Botswana pour le compte de la deuxième journée, avant de clôturer face au Maroc mercredi, à l'occasion de la troisième et dernière journée.

Le tournoi se déroulera sous forme d'un mini-championnat de trois journées, au terme duquel le premier du classement remportera le titre.