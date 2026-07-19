Tunisie: CA - Mercato - Firas Chaouat vers Ahly Benghazi

L'exode des cadres du CA se poursuit encore. Après avoir assuré vouloir rester une autre année (sans renouveler son bail qui se termine l'an prochain), Firas Chaouat s'est aligné sur l'énorme offre financière d'Ahly Benghazi qui lui a présenté une prime de signature de 500000 dollars et un salaire mensuel de 120000 dollars sans oublier d'autres primes.

Chaouat, meilleur buteur du championnat pour deux saisons de suite, va interrompre son séjour avec le CA ave lequel il a commencé l'intense préparation foncière. Il a fini par céder aux tentations des Libyens, et le CA n'avait aucune influence ou force pour le dissuader.

La clause de résiliation fixée à 600000 dollars va être activée et Chaouat devra entamer son aventure à partir du Lundi. Les Clubistes s'activent pour le remplacer, et c'est l'ancien attaquant du club Seifeddine Jaziri, libre après son passage à Ezzamalek, qui a le plus de chances de le suppléer.

Après Chrifi, Ben Abda, Zemzmi et Shili, un autre joueur clef du titre gagné s'en va.

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Zaalouni et Ait Malek les prochains

D'après les bruits du mercato, Ait Malek, qui a encore une année de contrat, veut changer d'air après une pénible saison. Il est convoité par un club belge et un club du Golfe.

Lui aussi a une clause de résiliation qui peut l'aider à passer à n'importe quel autre club. Quant à Zaalouni, il a une année restante au contrat, et le CA a reçu une offre d'un club russe. Une offre estimée à 750000 dollars, montant que les dirigeants clubistes n'ont pas accepté. Ils veulent au moins un million de dollars pour le libérer.

Ces deux joueurs sont partis pour quitter eux aussi le groupe d'un Faouzi Benzarti que les rumeurs du mercato le propulsent vers le championnat libyen. Il n'a pas encore signé la prolongation du contrat et peut partir quand il le veut. Avec ses antécédents à ce sujet, il n'est pas impossible qu'il cède aux tentations financières du club libyen. Le CA est devant une chaude et compliquée intersaison.