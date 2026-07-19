Tunisie: Mercato - Pyramids fonce sur Nader Ghandri

Le club égyptien de Pyramids FC a décidé de peser dans la balance pour enrôler l'axial Nader Ghandri.

En l'état, après s'être positionné, le club égyptien de Pyramids a entamé les négociations avec les Libyens de Swehly afin de recruter à terme le joueur de 31 ans, passé par les rangs du CA, Akhmat Grozny, Ajman, Westerloo, Slavia Sofia, Antwerp et Arles Avignon.

Cependant, outre Pyramids, le dossier s'annonce fortement concurrentiel puisqu'Al Ittihad SC, club libyen de premier plan, n'a pas encore dit son dernier mot. Réputé pour son impact dans le jeu aérien et son leadership sur le terrain, Ghandri constitue une cible de choix pour les deux clubs cités ci-haut.

Rayane Anane, ciblé en Belgique et en France

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Le milieu Anane, sous contrat avec l'ESS jusqu'en été 2029, suscite un intérêt en France et en Belgique.

Ainsi, le Red Star FC et le Cercle de Bruges ont déjà débuté les négociations avec le club employeur du joueur pour un éventuel transfert cet été. International U23, Rayane Anane, 19 ans, est considéré comme l'une des pépites du football tunisien.

La saison sortante, outre son efficacité, il a séduit par sa conduite de balle et sa technique raffinée.

Cependant, l'Etoile du Sahel ne laissera pas partir le joueur à moins de 600.000 dollars, alors qu'au même moment, Anane reste toujours sous les radars des Qatari d'Al Ahli et des Suisses de Lugano et des BSC Young Boys.

Adel Bettaib vers l'EST

L'Espérance de Tunis est proche de recruter l'ailier gauche Adel Bettaieb (29 ans) et le défenseur sénégalais Babacar Diarra . A 19 ans, Diarra, ancien joueur de l'AS Soliman, passerait au Parc B dans le cadre d'un transfert libre.