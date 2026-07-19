Tunisie: Tennis de table - ITTF Hopes Week & Challenge 2026 - La tunisienne Ritej Cherif qualifiée pour les finales mondiales

La jeune pongiste tunisienne Ritej Cherif s'est qualifiée pour les finales mondiales du Hopes Week & Challenge, qui se dérouleront du 11 au 19 octobre prochain à Sheffield, en Angleterre, sous l'égide de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF), a annoncé la Fédération tunisienne de tennis de table sur sa page officielle.

Cherif a obtenu sa qualification après avoir terminé à la deuxième place du classement africain à l'issue du Hopes Week & Challenge Africa, organisé du 13 au 18 juillet à Accra, au Ghana.

La championne tunisienne a pris part à cette compétition aux côtés de son coéquipier en sélection nationale, Ahmed Jebali.

Organisée par la Fédération africaine de tennis de table, la compétition a réuni 40 joueurs et joueuses de moins de 12 ans représentant 15 pays africains, dans le cadre d'un programme visant à détecter et à développer les jeunes talents.

Le duo tunisien était encadré par l'entraîneur national Sofiane Beltaïef.