Tunisie: Réunion du ministre des sports avec certaines fédérations - Des promesses à concrétiser

L'élite sportive tunisienne a besoin de plus d'encadrement et d'accompagnement. Et surtout de procédures plus souples.

Une réunion s'est tenue autour du ministre de la Jeunesse et des Sports pour examiner le cas des nageurs d'élite «placés» notamment aux USA et en France. C'est bon signe, la FTN accélère et surtout s'accroche, depuis son retour aux affaires, en optant pour plus de sagesse, car la démission n'arrange rien.

Le ministère des Sports s'était également réuni avec la Fédération tunisienne d'athlétisme et la FTTaekwondo pour se pencher sur les programmes des éléments qui se préparent pour des échéances telles que les Jeux méditerranéens de Tarente. C'est bien et c'est bon à prendre, mais lorsqu'on est reçu par la tutelle, il y a des sujets plus importants à soulever. Ceux des athlètes qui ne progressent pas, ceux qui ont besoin de programmes spécifiques (stage en altitude par exemple), etc.

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Des promesses ont été faites pour que les déboires vécus par les jeunes qui s'entraînent à l'étranger ne se renouvellent plus. Quant à la fugue des athlètes et leur naturalisation sportive, ces départs définitifs de nos jeunes dans différentes spécialités sont entérinés. Pas un mot n'a été dit (à part que la Tunisie enfantera de nouveaux jeunes talents), mais le fait d'avoir mis ces réactions sur le manque de patriotisme est un simple moyen de classer un dossier.

Ces jeunes ont abandonné leur pays, leurs familles, ne savent même pas s'ils sont en mesure de rentrer pour revoir leurs parents. Un drame que l'on cherche à esquiver, à éluder. De toutes les manières, le communiqué tient lieu d'engagement formel : « Le ministre de la Jeunesse et des Sports a également souligné la nécessité de verser à temps les indemnités des athlètes et de débloquer tous les crédits pour les nageurs cette semaine afin de leur permettre d'effectuer leurs stages d'entraînement dans les meilleures conditions».

Il a également insisté sur la nécessité de communiquer régulièrement avec eux pour suivre leur situation et les aider à surmonter les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Il a annoncé qu'à partir de 2027, des crédits seront transférés aux fédérations sportives pour l'acquisition de matériel sportif adapté à leurs besoins et conforme aux normes internationales, dans le but de simplifier les procédures et de permettre aux athlètes d'obtenir leurs équipements en temps voulu.

Constat d'impunité

Néanmoins, un constat d'impunité heurte le bon sens. La preuve, la présence à ces réunions de personnes qui ont été à l'origine de ces fugues, de ces ruptures, de ces pertes que le sport national accuse au profit de chasseurs de têtes sans scrupules. Il ne s'agit pas de noms. C'est une question de gestion de cas distincts, spécifiques, qui n'a rien à voir avec les longues, fastidieuses, inutiles, inexplicables démarches administratives.

Ces démarches ne servent en rien les intérêts de ceux et celles qui ont tout sacrifié pour hisser les couleurs nationales au plus haut. La seule chose, dont a besoin cette élite, se situe au niveau de la concrétisation des promesses sans manquements, ni heurts. Et ce n'est pas le fort de ceux qui ont déjà prouvé leur incompétence.

C'est, malheureusement, en dépit des communiqués prometteurs, un argument qui laisse planer le doute.

Qui vivra verra.