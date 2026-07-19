Congo-Brazzaville: Insertion sociale - Acat Congo offre une formation professionnelle aux ex-détenus mineurs

Le président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Congo (Acat Congo), Christian Loubassou, a lancé, le 17 juillet à Brazzaville, la campagne de placement en vue de former des ex-détenus mineurs dans cinq juridictions du Congo. L'initiative vise à garantir leur insertion sociale à travers des petits métiers afin de leur permettre de se prendre en charge.

Cinquante-quatre ex-détenus mineurs, filles comme garçons, identifiés à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Sibiti, Mouyondzi et Ouesso, vont bénéficier de la formation professionnelle. Sous sa charge, Acat Congo les a inscrits dans des ateliers préalablement sélectionnés dans ces villes afin qu'ils y suivent une formation professionnelle assidue en menuiserie, en maçonnerie, en mécanique automobile et en coiffure, entre autres.

Pour officialiser le projet, l'Acat Congo a signé, à cet effet, des contrats de travail avec les responsables de ces centres de formation en vue de garantir le bon déroulement de la formation.

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En initiant cette session de formation, l'objectif de l'Acat Congo est non seulement de lutter contre la récidive de ces jeunes après leur incarcération, mais aussi de leur garantir l'auto-emploi pour qu'ils se prennent en charge. « Une fois sortis de prison, les ex-mineurs sont confrontés au manque d'emploi, à l'absence de prise en charge médicale, au rejet par la famille ou encore au manque d'opportunités de formation ou de rééducation. Or, une fois en prison, les autorités de notre pays devraient préparer leur réinsertion sociale, conformément aux dispositions 104,107 et 108 du code pénitentiaire », a souligné le président de l'Acat Congo, Christian Loubassou, lors d'une conférence de presse.

L'Acat Congo est une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme. Créée en 1993, elle milite contre la torture, les exécutions sommaires, les disparitions forcées, la peine de mort, le traitement inhumain, et pour l'amélioration des conditions de détention en République du Congo. Ses actions se résument autour de plusieurs axes majeurs, notamment l'assistance et protection ; la sensibilisation et la formation sur ces comportements et l'accès aux droits.