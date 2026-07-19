Congo-Brazzaville: Infrastructures - Le pays va se doter d'un premier terminal portuaire 100% électrique

Dans le cadre de son plan d'investissement global d'un milliard d'euros (2009-2027) en République du Congo, Congo Terminal, filiale d'Africa Global Logistics (AGL), avec la mise en service prochaine du Môle-Est, va doter le Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) d'une nouvelle plateforme portuaire qui sera exploitée exclusivement avec des équipements électriques.

Le Môle-Est vise à accompagner la croissance des volumes traités au PAPN, en concentrant l'essentiel des équipements électriques nouvelle génération au niveau de cette infrastructure. L'objectif est de supprimer l'usage des équipements de manutention avec des motorisations thermiques et d'offrir une meilleure performance avec une manutention plus rapide, plus silencieuse et plus respectueuse de l'environnement.

Le terminal sera équipé au lancement de cinq portiques de quai électriques, de quinze portiques de parc électriques sur pneus (e-RTG) et de trente tracteurs portuaires électriques (e-TT). Des systèmes autonomes de gestion de l'énergie permettront de piloter la consommation en temps réel.

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« Ce projet s'appuie sur l'expertise d'AGL dans la gestion de terminaux portuaires à travers le monde. Avec le Môle Est, nous mettons ce savoir-faire international au service du Congo afin de développer une infrastructure répondant aux standards les plus récents, tout en optimisant la performance environnementale », a expliqué Anthony Samzun, directeur général de Congo Terminal.

La mise en service d'un terminal entièrement électrifié constitue une évolution stratégique significative pour le Congo et toute la sous-région. Ce choix technologique vise notamment à réduire les émissions directes associées aux opérations de manutention par rapport à des équipements thermiques équivalents.

L'option prise par l'entreprise permet d'agir sur l'empreinte carbone du transport maritime et logistique, dans un contexte où les armateurs et les chargeurs visent à réduire leurs émissions indirectes. Le but est de positionner également le Congo comme précurseur de la transition énergétique portuaire en Afrique centrale.

Selon Congo Terminal, cette avancée technologique consolide la compétitivité régionale, en sécurisant les chaînes d'approvisionnement des pays enclavés qui dépendent du PAPN pour leurs échanges avec le reste du monde.

Le projet Môle Est devrait générer 900 emplois supplémentaires directs et indirects dans l'exploitation, la maintenance des équipements électriques et les métiers logistiques associés. Il permettra également de porter la capacité de traitement du PAPN à 2,5 millions conteneurs équivalent vingt pieds, renforçant ainsi sa position de porte d'entrée maritime majeure de la sous-région.

Congo Terminal, filiale d'AGL (Africa Global Logistics), est l'opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe-Noire. L'entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs.