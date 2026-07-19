Afrique: Congo-Egypte - La coopération se développe dans divers domaines

En séjour de travail au Caire, le secrétaire général du ministère congolais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guy Itoua, a salué le rôle de l'Egypte sur le continent africain et les relations étroites avec le Congo fondées sur l'amitié, la coopération qui connaît un développement continu dans divers domaines, notamment aux niveaux politique et diplomatique.

Le diplomate congolais qui séjournait dans la nouvelle capitale de l'Egypte a indiqué que Brazzaville et le Caire souhaitent intensifier leurs consultations et multiplier les visites officielles, reflétant leur vision commune des questions africaines et leur engagement à renforcer la sécurité, la stabilité et le développement du continent, tout en soutenant la coopération bilatérale et en élargissant les perspectives de partenariat dans divers secteurs.

Dans un entretien avec Zoom Africa News, Guy Itoua a souligné la profondeur des relations entre les deux pays, notant que des consultations politiques et diplomatiques sont en cours sur de nombreuses questions d'intérêt commun. Il a ajouté que le Caire joue un rôle important dans le soutien aux pays africains et contribue au renforcement de la coopération, de la sécurité et de la stabilité sur le continent. « Les discussions au cours de ces consultations ne se sont pas limitées aux relations bilatérales entre l'Égypte et le Congo, mais ont également porté sur un certain nombre de questions africaines, notamment la sécurité, la paix et la coopération entre les pays du continent », a-t-il déclaré.

Parlant de la nouvelle capitale administrative d'Egypte, l'ambassadeur Guy Itoua a félicité les autorités égyptiennes, notamment le président Abdel Fattah al-Sissi pour avoir mené à bien ce projet d'envergure et ambitieux. « Ce que nous avons constaté nous inspire de nouvelles pistes pour renforcer notre coopération et tirer des enseignements de cette expérience en vue, peut-être, de la mise en oeuvre de projets similaires à l'avenir en République du Congo », a-t-il souligné.

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