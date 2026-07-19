Congo-Brazzaville: Et l'émancipation de la jeune congolaise...

Plusieurs instruments à la fois juridiques et sociaux offrent à la jeune congolaise des atouts nécessaires et incontestables pour sa véritable émancipation. Si hier de vieux clichés sociétaux la plaçaient dès sa naissance dans le cadran des activités ménagères, les choses ont véritablement changé positivement.

Que l'on veuille ou non, une jeune congolaise dotée des acquis intellectuels, d'une certaine vertu et imbue d'une certaine sagesse est à mesure, quel que soit son âge, de conduire des hommes et des femmes dans toutes les sphères de la société, disons-mieux dans tous les domaines de la vie. Le narratif d'hier qui se trouvait sur toutes les lèvres et consistait à dire faussement que la femme ne pouvait pas conduire la société était totalement suranné, c'est-à-dire dépassé, car la réalité actuelle montre bien que la donne a changé.

La jeune congolaise émancipée est aujourd'hui aux commandes à l'armée, à la police, à la gendarmerie, à la presse, à la douane, aux impôts, aux finances, à l'enseignement, dans les associations et organisations de toute nature, notamment à visage national, sous-régional et international. Bref, dans n'importe quelle administration.

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Il est clair d'affirmer que la Congolaise n'est plus celle d'hier où son rôle se limitait exclusivement à la gestion des préoccupations ménagères et à la procréation, car des textes juridico-administratifs créent des panels sociaux et respectables pour son émancipation et son ouverture. Encore qu'aux âmes bien nées et avec l'évolution des choses actuelles, son émancipation va très vite.

Mis à part son côté procréatif, rien en tout cas ne distingue aujourd'hui la Congolaise du Congolais quand ils ont bénéficié des mêmes formations socio-professionnelles et sortis des mêmes écoles. Les deux sexes se valent sur tous les plans et sont capables de réaliser des mêmes exploits quand ils sont placés dans des mêmes conditions juridico-administratives. Ceci étant dit, cessons de placer la jeune congolaise exclusivement dans la cuisine pour des activités ménagères car, émancipée, elle est capable aujourd'hui de diriger n'importe quelle structure, quelle que soit sa nature.