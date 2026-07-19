Congo-Kinshasa: Dialogue national inclusif - Félix Tshisekedi donne son feu vert

Face aux enjeux actuels et dans le prolongement des démarches qu'il avait lui-même entreprises auprès de ses pairs de la région, le président de la République, Félix Tshisekedi, a finalement donné son accord de principe à l'organisation d'un dialogue national inclusif. Il l'a annoncé le 17 juillet, lors d'une rencontre avec une délégation des confessions religieuses.

L'heure est désormais à la réflexion sur les enjeux du dialogue national inclusif et sa capacité à répondre aux défis politiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo. En attendant l'ordonnance présidentielle qui fixera le calendrier, le cadre, les modalités et les détails de son organisation, nombreux sont ceux qui estiment qu'une clarification préalable des responsabilités est indispensable. D'où la nécessité d'identifier, en amont, les principaux acteurs à l'origine de la crise à l'Est.

De ce point de vue, Joseph Kabila ainsi que les groupes armés dont l'AFC/M23, auteurs des crimes dans l'Est du pays, risquent de ne pas être éligibles à ces assises censées se dérouler sur le territoire national et sous l'encadrement institutionnel. Cependant, ce dialogue n'aura de sens que s'il respecte la Constitution et sert l'intérêt du peuple, plutôt que des ambitions politiques ou un partage des postes. Son succès dépendra de la bonne foi des acteurs, de leur sens des responsabilités et de leur engagement à faire prévaloir l'intérêt général sur les calculs partisans.

Cela étant, l'heure est désormais à l'unité nationale et à la mobilisation face aux défis politiques et sécuritaires plutôt qu'à l'exacerbation des tensions politiques internes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres