Ile Maurice: Un retraité dépouillé après un gain de Rs 180 000 dans un club de jeux

Un retraité de 58 ans a été victime d'un violent vol avec agression aux petites heures du vendredi 17 juillet, à Rose-Belle, peu après avoir quitté un établissement de jeux où il venait de remporter un gain important. Une enquête policière est en cours et un suspect a été arrêté dans le cadre de cette affaire.

Selon les informations rapportées à la police, la victime se trouvait dans un club de jeux de Rose-Belle vers 3 heures du matin lorsqu'elle a remporté un reçu d'une valeur de Rs 180 000, qu'elle a soigneusement rangé dans son portefeuille. Environ une demi-heure plus tard, alors qu'elle regagnait son domicile à pied, elle a été prise pour cible sur Alcodis Road, à Rose-Belle.

Deux individus seraient arrivés par derrière. L'un d'eux l'aurait violemment saisi tandis qu'il aurait lancé à son complice : «Ras tou seki li ena ar li.» La victime a tenté de s'échapper, mais sans succès. Elle est tombée au sol, se blessant aux deux genoux.

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Les agresseurs l'auraient ensuite traînée sur quelques mètres avant de lui immobiliser les mains. Profitant de la situation, l'un des suspects aurait fouillé la poche de son pantalon et se serait emparé de son portefeuille, qui contenait ses cartes bancaires, une somme de Rs 6 000 en espèces, ainsi que son téléphone portable. Les deux malfaiteurs ont ensuite pris la fuite.

Une plainte a été enregistrée auprès de la police, qui a rapidement ouvert une enquête afin d'identifier les auteurs de cette agression. Les investigations ont conduit à l'arrestation d'un homme de 36 ans, habitant Rose-Belle. Il a été placé en détention au poste de police de Grand-Bois sur les instructions d'un officier supérieur.

L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cette affaire, de retrouver le second suspect et de récupérer les biens dérobés.