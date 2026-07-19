Ile Maurice: Un multirécidiviste au parcours jalonné de violences et d'incarcérations

À 45 ans, Aswind Aukhajah se retrouve une nouvelle fois au centre d'une affaire criminelle qui secoue Mahébourg. Déjà condamné en 2018 à 12 ans de prison pour le meurtre de sa grand-mère, Batassiah Gopaul, cet homme est aujourd'hui soupçonné d'avoir mortellement agressé son frère, Bassodeo Aukhajah, âgé de 46 ans.

Lundi, le 13 juillet, une dispute aurait éclaté au domicile familial, sur fond de consommation d'alcool. La situation aurait dégénéré avant que Bassodeo Aukhajah ne soit mortellement agressé. Le suspect a été arrêté par les enquêteurs de la CID de Mahébourg et aurait avoué lors de son interrogatoire. Hier, il a participé à une reconstitution des faits.

Le parcours judiciaire d'Aswind Aukhajah avait déjà été marqué par une affaire criminelle en 2015. Le 19 février de cette année-là, sa grand-mère maternelle, Batassiah Gopaul, âgée de 89 ans, avait succombé aux coups qui lui avaient été infligés.

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La victime, alitée et vulnérable, vivait sous le même toit que plusieurs membres de la famille. À l'époque, ses proches avaient dénoncé des violences répétées dont elle aurait été victime de la part de son petitfils, Aswind Aukhajah. Arrêté après le décès de l'octogénaire, celui-ci était passé aux aveux. Il avait expliqué aux enquêteurs qu'il avait perdu patience car sa grand-mère parlait pendant qu'il regardait la télévision. Il avait affirmé qu'il n'avait pas eu l'intention de la tuer.

L'autopsie avait cependant révélé que Batassiah Gopaul était décédée des suites d'une hémorragie sous-durale. En 2018, la Cour intermédiaire l'avait condamné à 12 ans de prison. La magistrate avait notamment pris en considération un rapport de la Family Protection Unit faisant état de violences répétées envers la vieille dame.

Après avoir bénéficié d'une remise de peine, Aswind Aukhajah avait recouvré la liberté en 2024. À sa sortie de prison, son nom est de nouveau apparu dans des affaires policières. Selon des informations recueillies, il aurait été arrêté l'année dernière dans une affaire de vol.

Il serait également fiché à la police pour plusieurs cas de vol ainsi que des affaires d'agression. Il y a deux semaines encore, il aurait été libéré après avoir été arrêté pour une agression.

Son nouveau passage devant les enquêteurs, cette fois pour le meurtre présumé de son frère, relance les interrogations autour de son parcours et de ses nombreux démêlés avec la justice. Bien avant le meurtre de sa grand-mère, des proches l'avaient décrit comme un homme au comportement violent et difficile à contrôler. Son entourage avait raconté que les premiers problèmes étaient apparus dès l'enfance, avec des bagarres et des difficultés de comportement. Aswind Aukhajah aurait été placé au Correctional Youth Centre alors qu'il était encore jeune.

Avec les années, les tensions au sein de la famille se seraient aggravées. Ses proches avaient affirmé qu'il s'en prenait régulièrement aux membres de son entourage, notamment à sa grand-mère et à sa mère. Avant le drame de 2015, Batassiah Gopaul avait d'ailleurs obtenu un Protection Order contre lui. Au fil des années, des membres de la famille ont fait d'autres allégations graves à son propos dont des comportements étranges.

Cette fois, c'est son propre frère qui a perdu la vie lors d'une dispute familiale. La police devra désormais établir les circonstances exactes ayant conduit à ce drame et déterminer les responsabilités dans cette nouvelle affaire.