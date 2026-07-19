Algérie: Un taux de participation définitif de 21,24% à l'intérieur du pays et 10,75% à l'étranger

18 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le taux de participation aux élections législatives du 2 juillet 2026 s'est établi à 21,24% à l'intérieur du pays et à 10,75% pour la communauté nationale établie à l'étranger, selon les résultats définitifs annoncés, samedi, par la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Leïla Aslaoui.

Animant une conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats définitifs des législatives du 2 juillet, Mme Aslaoui a précisé que le nombre d'électeurs inscrits s'élevait à 23.872.756, celui des votants ayant atteint 5.071.020.

Le nombre de suffrages exprimés a atteint 4.111.331, et celui des bulletins nuls s'élève à 959.689, a ajouté la présidente de la Cour constitutionnelle.

S'agissant de la communauté nationale établie à l'étranger, le nombre d'électeurs inscrits était de 854.285, contre 91.810 votants, a fait savoir la présidente de la Cour constitutionnelle.

Concernant les recours introduits, Mme Aslaoui a fait état de la réception de 320 recours, dont 43 ont été acceptés et 8 rejetés pour vice de forme, tandis que 269 recours ont été rejetés car infondés.

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