Algérie: Le Médiateur de la République salue, depuis Tiaret, l'amélioration des services publics et le renforcement de l'écoute des citoyens

TIARET — Le Médiateur de la République, Mohamed Hattab, a salué, samedi à Tiaret, l'amélioration notable des services publics destinés aux citoyens, grâce aux mesures engagées ces dernières années et à la mobilisation des différentes institutions.

Lors de sa visite au siège de la délégation de wilaya de l'Institution du Médiateur de la République, dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya, M. Hattab a affirmé que " l'amélioration du service public offert aux citoyens au sein des différentes institutions et administrations est le résultat de leur engagement à respecter plusieurs critères, notamment la numérisation, l'écoute des préoccupations des citoyens et leur prise en charge dans les meilleurs délais ".

A cette occasion, il a rappelé les principes adoptés par l'Institution du Médiateur de la République en matière d'accueil des citoyens et de traitement de leurs doléances. Ces principes reposent notamment sur un accueil de qualité, une écoute attentive, considérées comme un devoir professionnel et un facteur essentiel dans la résolution des problèmes, ainsi que sur l'engagement à apporter des réponses dans des délais raisonnables, afin de renforcer le rapprochement de l'administration du citoyen.

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Le Médiateur de la République a souligné que le service au citoyen, la prise en charge de ses préoccupations et la transmission de ses propositions aux pouvoirs publics constituent le socle de la stratégie de l'institution, mise en oeuvre en coordination avec les différentes administrations.

Il a également indiqué que la mise en place du registre numérique des réclamations permet désormais aux citoyens de suivre, en temps réel, l'évolution du traitement de leurs doléances et propositions, contribuant ainsi à accélérer leur prise en charge. Il a précisé que les organismes publics de la wilaya de Tiaret ont adhéré à cette démarche en déployant leurs propres registres numériques des réclamations.

Au cours de cette visite, M. Hattab a inspecté plusieurs infrastructures publiques, notamment le complexe postal du centre-ville de Tiaret, le siège de l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis ainsi que l'agence commerciale de Sonelgaz. Il a rencontré des agents des administrations concernées ainsi que des citoyens, lesquels ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des prestations qui leur sont fournies.

La visite de travail du Médiateur de la République dans la wilaya de Tiaret devait se poursuivre par l'inspection des services de l'agence commerciale d'Algérie Télécom et une visite au Centre régional de traitement anti-cancer (CAC), afin de s'enquérir des conditions de prise en charge des patients atteints de cancer. Il devait également se rendre au centre de proximité de stockage des céréales d'El Tarich, dans la commune d'Oued Lili, pour évaluer les conditions d'accueil des agriculteurs.