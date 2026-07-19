Algérie: Le Championnat d'Algérie d'Aquathlon aura lieu le 24 juillet aux Sablettes d'Alger

18 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Championnat d'Algérie d'Aquathlon 2026 se disputera le vendredi 24 juillet à la Promenade des Sablettes (Alger), avec la participation de près de 250 athlètes, hommes et dames, représentant les différentes catégories d'âge, a annoncé la Fédération algérienne de triathlon (FATRI).

Cette compétition nationale organisée en coordination avec la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL) de la wilaya d'Alger et la Ligue algéroise de triathlon, verra la participation des différentes catégories d'âge, à savoir U11, U13, U15, U17, Juniors, Elites ainsi que Masters 1 et Masters 2, précise la même source.

L'épreuve d'Aquathlon combinera deux disciplines : la natation et la course à pied, et se déroulera sur le site de la Promenade des Sablettes, devenu l'un des principaux lieux d'accueil des compétitions nationales de triathlon.

Selon le programme technique arrêté par les organisateurs, les participants seront accueillis jeudi 23 juillet, avec la distribution des dossards de 12h00 à 18h30, suivie d'une reconnaissance du parcours entre 18h00 et 19h00.

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La journée de compétition débutera vendredi 24 juillet par l'ouverture de la zone de transition à 07h00, avant le départ de la course à 08h00. La cérémonie de remise des médailles est prévue à 12h00.

A travers cette compétition, la Fédération algérienne de triathlon entend offrir aux meilleurs aquathlètes du pays une nouvelle occasion de se distinguer sur le plan national, tout en poursuivant ses efforts de promotion et de développement de la discipline auprès des jeunes et des différentes catégories d'âge.

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