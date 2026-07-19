Algérie: Le FLN en tête avec 91 sièges

ALGER — Le parti du Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête en obtenant 91 sièges lors de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) du 2 juillet 2026, selon les résultats définitifs annoncés samedi par la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Leïla Aslaoui.

Lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats définitifs des législatives du 2 juillet, Mme Aslaoui a précisé que le parti du FLN est arrivé en tête avec 91 sièges sur un total de 407.

Le Rassemblement national démocratique (RND) est arrivé en deuxième position avec 74 sièges, suivi du Front El-Moustakbal avec 56 sièges.

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) s'est classé quatrième avec 43 sièges, suivi du Mouvement El-Bina avec 40 sièges, puis des listes des indépendants avec 33 sièges.

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Le parti Sawt Echaab a obtenu 16 sièges, tandis que le Front des forces socialistes (FFS) a remporté 12 sièges.

Quant au parti de la liberté et de la justice (PLJ) et au parti El-Fadjr El-Djadid, ils ont obtenu chacun 6 sièges, suivis par le parti El-Karama avec 5 sièges.

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) ainsi que le Front de la justice et du développement (FJD) ont obtenu 4 sièges chacun, tandis que le parti des travailleurs (PT), le parti Jil Jadid et Tajamou Amal El-Djazaïr ont remporté 3 sièges chacun.

Le parti Ennahda a, pour sa part, obtenu deux (2) sièges.

Le parti de l'Alliance nationale républicaine (ANR), le Front de l'Algérie Nouvelle (FAN), le Front de la Bonne Gouvernance (FBG), le Front des Citoyens Libres (FCL), le parti du Renouveau Algérien (PRA) et le parti de l'Union nationale pour le développement (UND) ont obtenu un (1) siège chacun.