Algérie: Les walis poursuivent leurs visites d'inspection pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets éducatifs

ALGER — Les walis poursuivent leurs visites d'inspection afin de s'enquérir de l'état d'avancement des projets éducatifs à travers les différentes wilayas du pays, en prévision de la rentrée scolaire 2026-2027, indique samedi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

"Dans le cadre du suivi continu sur le terrain des différents projets du secteur de l'Education à travers l'ensemble du territoire national, et en application des instructions du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, visant à garantir la disponibilité des établissements scolaires et à consolider les conditions de scolarisation des élèves en prévision de la rentrée scolaire 2026/2027, les walis poursuivent leurs visites d'inspection afin de s'enquérir de l'état d'avancement des projets éducatifs dans les différentes wilayas du pays", précisé le communiqué.

Ces visites ont porté sur "l'inspection des projets de réalisation de nouveaux établissements scolaires, le suivi des opérations d'aménagement, d'extension et de réhabilitation, ainsi que l'inauguration et la réception de plusieurs structures éducatives récemment achevées, reflétant ainsi le souci constant des pouvoirs publics de soutenir le secteur de l'Education et de renforcer les infrastructures destinées aux élèves à travers les différentes régions".

Elles ont également été l'"occasion de réaffirmer l'importance stratégique du secteur de l'Education nationale, en tant que secteur prioritaire, notamment à travers le soutien continu à la carte scolaire et à la réduction de la surcharge au sein des établissements éducatifs, afin d'assurer un environnement scolaire propice et d'améliorer la qualité de la prise en charge de la scolarité", ajoute le communiqué.

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A cet égard, les walis ont donné "des instructions fermes quant à la nécessité de renforcer les chantiers et d'accélérer le rythme des travaux, tout en veillant au strict respect des normes de qualité et des délais de réalisation fixés, afin de réceptionner les projets restants dans les temps impartis et de garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions organisationnelles et pédagogiques".