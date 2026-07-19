Algérie: Djellaoui appelle à lutter contre la surcharge des véhicules poids lourds

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a appelé, samedi à Alger, à lutter contre le phénomène de surcharge des véhicules poids lourds, soulignant que ce phénomène constitue une menace directe pour la sécurité routière et les infrastructures et qu'il exige une coordination rigoureuse entre les différents secteurs concernés.

Présidant l'ouverture d'une journée d'étude de sensibilisation sur les dangers de la surcharge des véhicules poids lourds, organisée par le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base en coordination avec le Commandement de la Gendarmerie nationale (CGN), en présence de représentants des secteurs et établissements concernés, M. Djellaoui a indiqué que la lutte contre la surcharge s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions du nouveau Code de la route visant à renforcer la sécurité routière, à protéger les vies humaines et à préserver les infrastructures nationales.

Il a, en outre, rappelé que l'Algérie dispose d'un réseau routier national s'étendant sur 147.220 km, réalisé grâce à d'importants investissements publics, notant que le dépassement des charges légales constitue "l'une des principales causes de la dégradation des routes, des ponts et des ouvrages d'art, ainsi que de la réduction de leur durée de vie, en sus de provoquer des accidents de la route et des pertes humaines et matérielles".

A ce titre, le secteur des Travaux publics "consacre annuellement près de 30% de son budget à l'entretien du réseau routier", a-t-il ajouté, soulignant que "plusieurs mesures ont été prises pour limiter ce phénomène, parmi lesquelles l'adoption de la charge légale par essieu fixée à 13 tonnes dans la conception et la réalisation des routes, le renforcement du système de contrôle des poids grâce à des stations fixes et mobiles, ainsi que le développement du cadre juridique et réglementaire régissant le transport de marchandises".

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De plus, il a insisté sur le fait que la lutte contre la surcharge nécessite "une coordination permanente entre les différents secteurs, notamment le CGN, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports , ainsi que le ministère de la Justice, en sus du renforcement des campagnes de sensibilisation afin d'ancrer la culture du respect des charges légales auprès des professionnels du transport et des usagers de la route".

Au terme de son allocution, le ministre a appelé tous les acteurs, les professionnels du transport et les usagers de la route à "respecter strictement les charges légales et les dispositions du Code de la route", affirmant que la préservation des vies humaines et la protection des infrastructures constituent "une responsabilité collective qui exige la mobilisation des efforts de tous".