Afrique du Nord: Le DG des Douanes prend part aux travaux de la Commission mixte de la coopération douanière à Tunis

ALGER — Le Directeur général des Douanes, le Général-Major Abdelhafid Bakhouche, a pris part aux travaux de la réunion de la Commission mixte algéro-tunisienne de coopération douanière, tenue les 16 et 17 juillet à Tunis et consacrée à l'examen des mécanismes et des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, indique un communiqué des Douanes.

"Le directeur général des Douanes, le Général-Major Abdelhafid Bakhouche, et la délégation l'accompagnant ont participé aux travaux de la Commission mixte algéro-tunisienne de coopération douanière, tenue les 16 et 17 juillet à Tunis", précise le communiqué.

Les travaux de cette Commission ont porté sur plusieurs questions, notamment "la fluidité de la circulation des personnes, des marchandises et des moyens de transport, l'échange d'informations en matière d'assistance

administrative, la facilitation des procédures douanières, la formation et la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale", selon la même source.

En marge des travaux de la Commission, un accord de jumelage a également été signé entre l'Ecole Supérieure des Douanes d'Oran et l'Ecole Nationale des Douanes de Tunisie, conclut le communiqué.