Afrique: Antonio Guterres appelle à s'inspirer de la vision de Mandela pour un monde juste, égalitaire et pacifique

Dakar — Le secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres a appelé à poursuivre la vision de Nelson Mandela d'un monde juste, inclusif, égalitaire et pacifique.

"Aujourd'hui et chaque jour, poursuivons la vision de Mandela d'un monde juste, inclusif, égalitaire et pacifique", a indiqué le chef de l'ONU dans un message publié à l'occasion de la célébration ce samedi de la Journée internationale Mandela.

Cette journée célébrée le 18 juillet de chaque année commémore la naissance en 1918 de Nelson Mandela, l'ancien chef de l'Etat d'Afrique du Sud, héros et symbole de la lutte contre l'apartheid dans son pays.

L'édition 2026 de cette journée, instituée par les Nations-Unies à partir de 2009 porte le sur le thème : "Il est encore entre nos mains de lutter contre la pauvreté et les inégalités".

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Un appel à l'action à chaque individu de consacrer 67 minutes de son temps à des actions solidaires, un chiffre qui symbolise le 67 années que Nelson Mandela a dédiées à la lutte pour la justice, la paix et l'égalité.

"Le thème de cette année nous rappelle que Madiba était aussi un fervent défenseur de l'éradication de la pauvreté et de l'égalité. Il savait que mettre fin à la pauvreté n'est pas un acte de charité", a souligné Antonio Guterres, évoquant un "acte de justice et un devoir qui nous incombe à tous".

Le chef de l'ONU met ainsi en garde contre la persistance d'un monde où les inégalités s'enracinent. "Un monde à où la richesse s'accumule de manière disproportionnée pour une poignée de privilégiés, tandis que beaucoup peinent à subvenir à leurs besoins fondamentaux comme la nourriture, l'eau, le logement et l'éducation", a-t-il déploré.

Il a indiqué qu'à l'instar de Madiba, il était possible de contribuer à bâtir des économies justes et des sociétés inclusives à travers un investissement dans le travail décent, la couverture sanitaire universelle, l'éducation de qualité et les systèmes de protection sociale.

Le secrétaire général des Nations-Unies dont le mandat s'achève en décembre souligne en même temps la nécessité d'augmenter les financements et de réformer l'architecture financière internationale, afin de permettre aux pays en développement d'obtenir les fonds et l'allègement de leur dette dont ils ont besoin.

Il a dit avoir toujours été inspiré par la vie de Nelson Mandela, notamment sa conviction que lorsque les peuples s'unissent, rien ne leur est impossible.

L'ancien chef de l'Etat sud-africain, décédé en 2013 à l'âge de 95 ans, est sans doute le visage de la lutte contre le régime ségrégationniste et suprématiste en vigueur dans le pays entre 1948 et 2014, date à la quelle Mandela et son parti, l'ANC, remportent les premières élections libres et inclusives de l'Afrique du Sud.

La lutte contre l'abolition de l'apartheid a valu à Nelson Mandela un séjour carcéral de 27 ans.