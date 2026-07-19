Sénégal: L'usage de drogue avec violence n'est pas endémique dans la région de Matam (Procureur)

Matam — L'usage de la drogue avec violence, bien qu'elle soit présente dans la région de Matam n'est pas une situation "désespérante encore moins endémique, a déclaré vendredi le Procureur de la République près du Tribunal de Grande instance de Matam (nord) Saliou Diagne.

"Comme cela se passe dans toutes les autres régions du Sénégal, l'usage de la drogue accompagnée de violence est bien présente à Matam. Nous avons trouvé que le phénomène était réel dans la zone, mais la situation n'est pas désespérante, elle n'est pas aussi endémique", a dit le Procureur au cours d'un entretien avec des journalistes.

"Ce ne sont pas des faits qu'on voit tous les jours au tribunal. Il y a des cas particuliers qui nous parviennent et qui concernent ces genres de situation", a dit Saliou Diagne.

Le magistrat précise que la région de Matam regorge de jeunes qui s'activent dans le transport avec les motos de type Jakarta de même que des bergers qui "usent de la drogue ou de l'alcool pour ensuite commettre des violences sur des personnes".

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M. Diagne estime que "la responsabilité parentale est engagée, vu que certains jeunes qui commettent des violence sont souvent des mineurs".

"Les parents ont un devoir de surveillance et de correction sur les enfants, selon le code de la famille, car ils sont civilement responsables. La morale et la religion aussi les obligent à le faire. A chaque fois qu'un mineur est jugé, le parent est présent", a expliqué Saliou Diagne.

Il est revenu également sur le meurtre commis, il y a quelques semaines dans un quartier de la commune de Kanel, où une fillette de deux ans a été violée et tuée par trois personnes qui ont été finalement arrêtées.

Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande instance de Matam déclare que ce sont "des faits répugnants et ignobles pour lesquels la justice va prendre toutes les mesures nécessaires pour que la lumière soit faite".

Il a rappelé qu'en rapport avec les officiers de polices judiciaires compétents de Kanel, les auteurs ont été arrêtés.

"Actuellement, l'affaire est en instance au niveau du juge d'instruction. Le nécessaire sera fait pour que justice soit rendue dans toute sa rigueur", a assuré Saliou Diagne, avant de confier que "Matam reste globalement une région très calme du point de vue de la délinquance malgré sa situation frontalière très sensible".

Cela est du, selon le magistrat, au fait que les Forces de défense et de sécurité sont sur le pied de guerre par rapport à cette situation en permettant de maîtriser les choses du point de vue sécuritaire et de la lutte contre la grande délinquance.

Cependant, il arrive que la parquet soit confronté à des cas très préoccupants relativement à des meurtres, des faits de viol sur des mineurs de moins de 13 ans et de trafic international de drogue sur le corridor Tamba-Bakel-Matam.